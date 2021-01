టాప్ 7 కంపెనీల మార్కెట్ విలువ రూ.75,845 కోట్లు జంప్

న్యూఢిల్లీ : గత వారం టాప్ 10 కంపెనీల్లో ఏడు సంస్థ మార్కెట్ విలువ రూ.75,845.46 కోట్లు పెరిగింది. హెచ్‌డిఎఫ్‌సి బ్యాంక్, హెచ్‌డిఎఫ్‌సి కంపెనీలు అత్యధికంగా లాభపడ్డాయి. హెచ్‌డిఎఫ్‌సి రెండు సంస్థలతో పాటు టాటా కన్సల్టెన్సీ సర్వీసెస్ (టిసిఎస్), కోటక్ మహీంద్రా బ్యాంక్, ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్, బజాజ్ ఫైనాన్స్ మార్కెట్ విలువను పెంచుకున్నాయి. మిగతా సంస్థలు రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్, హిందుస్తాన్ యునిలివర్, భారతీ ఎయిర్‌టెల్ వంటి సంస్థల మార్కెట్ విలువ క్షీణించింది. హెచ్‌డిఎఫ్‌సి విలువ రూ.20,857 కోట్లు పెరిగి రూ.4,62,586 కోట్లకు చేరగా, మరో సంస్థ హెచ్‌డిఎఫ్‌సి బ్యాంక్ మార్కెట్ విలువ 15,393 కోట్లు పెరిగి రూ.7,84,758 కోట్లకు చేరింది. ఐటి దిగ్గజం ఇన్ఫోసిస్ మార్కెట్ విలువ రూ.10,251 కోట్లు లాభపడి రూ.5,36,878 కోట్లకు చేరింది. ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ మార్కెట్ విలువ రూ.9,609 కోట్లు పెరిగి రూ.3,64,199 కోట్లకు చేరింది. టిసిఎస్ విలువ రూ.7,411 కోట్లు పెరిగి రూ.10,98,773 కోట్లకు చేరింది.

ఇక కోటక్ మహీంద్రా బ్యాంక్ విలువ రూ.6,500 కోట్లు పెరిగి రూ.3,94,914 కోట్లు కాగా, బజాజ్ ఫైనాన్స్ విలువ రూ.5,820 కోట్లు లాభపడి రూ.3,18,181 కోట్లకు పెరిగింది. వీటికి విరుద్ధంగా రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ మార్కెట్ విలువ రూ.4,279 కోట్లు క్షీణించి రూ.12,59,741 కోట్లకు చేరింది. హెచ్‌యుఎల్ విలువ రూ.2,948 కోట్లు తగ్గి రూ.5,60,933 కోట్లకు పడిపోయింది. ఇంకా టెలికాం దిగ్గజం భారతీ ఎయిర్‌టెల్ విలువ రూ.1,063.83 కోట్లు క్షీణించి రూ.2,81,015 కోట్లకు చేరింది. టాప్ 10 కంపెనీల ర్యాంకింగ్ చూస్తే రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ మొదటి స్థానంలో ఉండగా, ఆ తర్వాత వరుసగా టిసిఎస్, హెచ్‌డిఎఫ్‌సి బ్యాంక్, హెచ్‌యుఎల్, ఇన్ఫోసిస్, హెచ్‌డిఎఫ్‌సి, కోటక్ మహీంద్రా బ్యాంక్, ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్, బజాజ్ ఫైనాన్స్, భారతీ ఎయిర్‌టెల్ ఉన్నాయి. గత వారం బిఎస్‌ఇ సెన్సెక్స్ 895 పాయింట్లు అంటే 1.90 శాతం పెరిగింది.

Seven out of top 10 firms add Rs 75845 cr in m-cap