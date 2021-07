రోడ్డు ప్రమాదంలో ఏడుగురు మృతి

లక్నో: ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని సంభాల్‌లో సోమవారం తెల్లవారుజామున ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. టైరు పేలిపోవడంతో రెండు బస్సులు ఒకదానికొకటి ఢీకొనడంతో ఈ ప్రమాదం జరిగింది. ఈ ప్రమాదంలో ఏడుగురు ఘటనాస్థలిలోనే చనిపోయారు. మరో ఎనిమిది మంది తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. ఘటనాస్థలిని పోలీసులు పరిశీలించి, సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. గాయపడిన వారిని సమీప ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఈ రోడ్డు ప్రమాదం సోమవారం తెల్లవారుజామున జరిగిందని సంభాల్ ఎస్పీ ఛక్రేశ్‌ మిశ్రా తెలిపారు. ఓ ప్రైవేటు బస్సు టైరు పేలడంతో అదుపుతప్పి మరో బస్సును ఢీకొట్టిందని ఆయన పేర్కొన్నారు. బాధితులు సంభాల్‌ జిల్లా ఛాప్రాకు చెందినవారని ఆయన చెప్పారు. పెళ్లికి వెళ్లి వస్తూ బాధితులు ప్రమాదానికి గురయ్యారని ఆయన వెల్లడించారు. పోస్టుమార్టం కోసం మృతదేహాలను ఆసుపత్రికి తరలించామని ఎస్పీ తెలిపారు. ఈ ప్రమాదంపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నామని ఆయన వెల్లడించారు. ఈ రోడ్డు ప్రమాదంపై యుపి సిఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్ దిగ్భాంతి వ్యక్తం చేశారు. మృతులకు సంతాపం ప్రకటించారు. వారి కుటుంబాలకు సానుభూతి తెలిపారు. గాయపడిన వారికి మెరుగైన వైద్యం అందించాలని ఆయన అధికారులను ఆదేశించారు. మృతుల కుటుంబాలను ఆదుకుంటామని యోగి హామీ ఇచ్చారు.

CM Yogi Adityanath expresses grief over the loss of lives in Sambhal road accident. He asks senior officials to reach the spot immediately & provide proper medical aid to the injured & assistance to victims.

Seven people died & at least 8 injured in the incident.

(File photo) pic.twitter.com/fM0WtAmhmF

