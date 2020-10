విజయదశమి పర్వదినం సందర్భంగా శర్వనంద్, రష్మిక మందన్న తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. శర్వనంద్, రష్మిక ప్ర‌ధాన పాత్ర‌ల‌లో ‘ఆడాళ్లు మీకు జోహర్లు’ అనే సినిమా రూపొందుతున్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ చిత్రాన్ని కిషోర్ తిరుమల తెరకెక్కిస్తున్నారు. చిత్ర నిర్మాతగా సుధాకర్ చెరుకూరి ఉన్నారు. ఆదివారం మధ్యాహ్నం ఈ సినిమా ప్రారంభం కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో ద‌స‌రా ప‌ర్వ‌దినం సంద‌ర్భంగా చిత్ర బృందం, శర్వానంద్‌, రష్మిక తిరుమల విచ్చేసి శ్రీవారిని ద‌ర్శించుకున్నారు. ఈ రోజు ఉదయం విఐపి దర్శనం సమయంలో స్వామి వారిని ద‌ర్శించుకోగా, అనంతరం వారిని ఆలయ అర్చకులు ఆశీర్వదించి తీర్థప్రసాదాలు అందచేశారు. చిత్రయూనిట్ ప్రేక్షకాభిమానులకు దసరా శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.

. @ImSharwanand & @iamRashmika pairing up in #KishoreTirumala’s direction and #Sudhakar Cherukuri is producing it in @SLVCinemasOffl. Movie opening in the afternoon.

Meanwhile, the team visited Tirumala temple on this auspicious day of Dashami. #HappyDussehra pic.twitter.com/anLzv1IYqf

