సరోగసీ విధానంలో శిల్పాశెట్టి దంపతులకు ఆడపిల్ల

ముంబయి : తాము ఒక ఆడపిల్లకు (బేబీ గాళ్) తలిదండ్రులమయ్యామని నటి శిల్పాశెట్టి కుంద్రా, ఆమె భర్త రాజ్ కుంద్రా శుక్రవారం తెలిపారు. సరోగసీ విధానంలో ఈ శిశువు జన్మించింది. ‘మా ప్రార్థనలు అద్భుతంగా ఫలించాయి. మా మధ్యకు ఓ లిటిల్ ఏంజెల్ సమిషా శెట్టి కుంద్రా వచ్చినందుకు థ్రిల్ ఫీల్ అవుతూ సంతోషంతో ఈ విషయాన్ని ప్రకటిస్తున్నాం. 2020 ఫిబ్రవరి 15న జూనియర్ ఎస్‌ఎస్‌కె మా ఇంట్లో పుట్టింది’ అని శిల్పా చెప్పారు.

2009 నవంబర్‌లో శిల్పాశెట్టి శిల్పా, రాజ్ వివాహం చేసుకున్నారు. 2012 మేలో వారికి మొదటి బిడ్డ వియాన్ పుట్టాడు. ఇక సినిమాల విషయానికి వస్తే 13 ఏళ్ల సుదీర్ఘ విరామం తర్వాత శిల్పా షబ్బీర్ ఖాన్ ‘నికమ్మా’ ద్వారా తిరిగి మూవీస్‌లోకి వస్తున్నారు. ఈ సినిమా ఈ ఏడాది జూన్‌లో విడుదలవుతుంది. అలాగే ప్రియదర్శన్ తీస్తున్న ‘హంగామా 2’లో కూడా ఆమె నటిస్తున్నారు.

