సినిమా, టివి షూటింగ్ లకు కేంద్రం గ్రీన్ సిగ్నల్

న్యూఢిల్లీ: దేశంలో సినిమాలు, టివి సీరియళ్లు, షూటింగ్ లకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆదివారం గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. కోవిడ్-19 నిబంధనలకు అనుగుణంగా షూటింగ్ లకు అనుమతినిచ్చింది. షూటింగ్స్ లో ప్రతి ఒక్కరూ, బౌతికదూరం, మాస్కులు తప్పని పెట్టుకోవాలని సూచించింది. ప్రతి ఒక్కరూ ఆరోగ్యసేత యాప్ ను ఉపయోగించాలని కేంద్రం ఆదేశించింది. షూటింగ్ లలో విజిటర్లకు అనుమతి ఇవ్వొద్దన్న కేంద్రం కచ్చితంగా మేకప్ సిబ్బంది పిపిఇ కిట్లు ధరించాలని తెలిపింది. థియేటర్లలో సోషల్ డిస్టెన్స్ అమలు చేస్తూ సీటింగ్ ఏర్పాటు, టికెట్లు ఆన్ లైన్ లో అమ్మకాలు జరపాలని పేర్కొంది. థియేటర్లలోకి వెళ్లే మార్గాల్లో థర్మల్ స్కానర్లు, థియేటర్లలోని పార్కింగ్ ప్రదేశాల్లో రద్దీ కాకుండా చర్యలు తీసుకోవాలంటూ కేంద్రమంత్రి ప్రకాష్ జవదేకర్ ఓ ప్రకటన విడుదల చేశారు.

shooting of films and tv serials can be resumed now