Thursday, September 25, 2025
Homeక్రీడలు
క్రీడలుతాజా వార్తలుస్పెషల్ ఆర్టికల్స్

మళ్లీ కెప్టెన్‌గా శ్రేయస్.. ఈసారి ఏం చేస్తాడో..

7
- Advertisement -
Shreyas Iyer
- Advertisement -

ఆసియాకప్‌లో భారత్ అద్భుతంగా రాణిస్తోంది. అయితే ఈ టోర్నమెంట్‌ కోసం జట్టును ప్రకటించినప్పుడు మిడిలార్డర్ బ్యాట్స్‌మెన్ శ్రేయస్ అయ్యర్‌ను (Shreyas Iyer) ఎంపిక చేయనపోవడంపై విమర్శలు వచ్చాయి. ఆ తర్వాత ఆస్ట్రేలియా ఎ జట్టుతో జరిగే టెస్ట్ సిరీస్‌ కోసం ప్రకటించిన భారత్ ఎ జట్టుకు శ్రేయస్‌ని కెప్టెన్‌గా ఎంపిక చేశారు. అయితే తొలి టెస్ట్ మ్యాచ్‌లో శ్రేయస్ నిరాశపరిచాడు. బ్యాటింగ్ పరంగా అతడు రాణించలేకపోయాడు. దీంతో రెండో టెస్ట్ నుంచి తప్పుకున్నాడు. అతడి స్థానంలో ధృవ్ జురెల్‌కి కెప్టెన్సీ అప్పగించారు.

అయితే ఇప్పుడు ఆసీస్ ఎ జట్టుతో జరిగే మూడు అనధికారిక వన్డేల సిరీస్‌ కోసం బిసిసిఐ జట్టును ప్రకటించింది. ఈ జట్టులో శ్రేయస్‌కి (Shreyas Iyer) కెప్టెన్సీ బాధ్యతలు అప్పగించారు. అయితే సుదీర్ఘ ఫార్మాట్‌లో ఫెయిల్ అయిన శ్రేయస్.. పరిమిత ఓవర్ల క్రికెట్‌లో ఏం చేస్తాడా అని అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. మళ్లీ అతడు ఫామ్‌లోకి వచ్చి రాణించాలని ఆశపడుతున్నారు. ఇక రెండు, మూడు వన్డేలకు ఆసియాకప్‌లో ఉన్న తిలక్ వర్మ, అర్షదీప్ సింగ్, హర్షిత్ రాణాలు జట్టుతో జతకడతారు. అంతేకాక.. తిలక్ ఆడుతున్న రెండు మ్యాచ్‌లకు అతడిని వైస్ కెప్టెన్‌గా నియమించారు. ఈ మూడు మ్యాచ్‌లలో అభిషేక్ పొరెల్ వికెట్ కీపర్‌గా వ్యవహరిస్తాడు.

Also Read : టి20లో ర్యాంకింగ్స్‌లో భారత్ హవా..

- Advertisement -
Previous article
ఫిర్యాదు చేయడానికి వచ్చిన మహిళపై కానిస్టేబుల్ అత్యాచారం

Related Articles

- Advertisement -

Latest News

ఫిర్యాదు చేయడానికి వచ్చిన మహిళపై కానిస్టేబుల్ అత్యాచారం

ఉద్యోగుల విషయంలో ప్రేమ ఒలకబోస్తున్నారు: పయ్యావుల

విచిత్ర కవలలు… కడుపులో పెరుగుతున్నది సోదరుడే

జగిత్యాలలో వెయిటర్ హత్య

వెంకట్ గౌడ్ కన్నుమూత… కెటిఆర్ సంతాపం

రైలు పైనుంచి బాలిస్టిక్ మిస్సైల్ ప్రయోగం అద్భుతం

లారీని ఢీకొట్టిన ట్రావెల్స్ బస్సు..10 మందికి గాయాలు

ప్రేమపెళ్లి… యువకుడి కుటుంబ సభ్యులపై దాడి… యువతిని ఎత్తుకెళ్లారు

గద్వాల్ లో ఆగి ఉన్న డిసిఎంను ఢీకొట్టిన బైక్: భర్త మృతి… భార్యకు తీవ్రగాయాలు

యాదగిరిగుట్టకు తీసుకెళ్లి బాలికలపై అత్యాచారం

గుంతకల్లులో వైసిపి కార్యకర్త దారుణ హత్య?…. ఆస్తి వివాదాలేనా?

దసరా కానుకగా ‘పెద్ది’ సాంగ్?

వచ్చే ఏడాది నుంచి ఇంటర్ లో కొత్త సిలబస్

భావోద్వేగాలు, శక్తి కలిసిన పాత్ర

గ్రూప్-1 నియామకాలకు హైకోర్టు గ్రీన్‌సిగ్నల్

‘అఖండ 2’ షూటింగ్ పూర్తి?

రైల్వే ఉద్యోగులకు 78 రోజుల బోనస్

మోడీ..ఫెయిల్

అరవింద్‌కుమార్ విచారణకు ఓకే

హైదరాబాద్ గ్లోబల్ హెల్త్ కేర్ హబ్

పక్కదోవ పడుతున్న కొలీజియం

మంచుకొండల్లో హింసాగ్ని

రైతు ద్రోహి కాంగ్రెస్

హద్దుమీరితే కూల్చేయండి

డల్లాస్‌లో ఇమిగ్రేషన్ ఆఫీసు వద్ద కాల్పుల మోత.. వ్యక్తి మృతి

బంగ్లాదేశ్ చిత్తు.. ఆసియా కప్ 2025 ఫైనల్‌కు భారత్

మన పవర్ తెలంగాణ సమాజానికి తెలుసు:కల్వకుంట్ల కవిత

దసరాకు ‘మాస్ జాతర’ రిలీజ్ డేట్ అనౌన్స్…

నాలుగు రోజుల పాటు భారీ వర్షాలు

ట్రాఫిక్ ఇన్‌స్పెక్టర్‌పై కార్మికుల దాడి

బీహార్‌లో ఇబిసిల కోసం ప్రత్యేక చట్టం.. రాహుల్ గాంధీ హామీ

బిసి రిజర్వేషన్లపై పిటిషన్లను కొట్టేసిన హైకోర్టు

ద్రోహం చేసినోళ్లే సుద్దులు చెబుతున్నారు: హరీశ్ రావు

ఆరంభం అదిరినా.. చివర్లో తడబడిన భారత్.. బంగ్లా టార్గెట్ ఎంతంటే?

ఇడి విచారణకు సోనూసూద్..

ఎన్ని కుట్రలు చేసిన బిజెపిని ఆపలేరు:రామచంద్రర్ రావు

పరిహారం ఇవ్వకుండానే పనులు

ఆ సినిమాపైనే రామ్ చరణ్ హీరోయిన్ ఆశలు..

టి20లో ర్యాంకింగ్స్‌లో భారత్ హవా..

నీట్‌లో 99.99 శాతం.. అడ్మిషన్ రోజే విద్యార్థి ఆత్మహత్య

© 2014 - 2023 Mana Telangana. All Rights Reserved.