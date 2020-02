అయ్యర్ సెంచరీ…. భారత్ 275/3

హమీల్టన్: భారత్-న్యూజిలాండ్ మధ్య జరుగుతున్న తొలి వన్డేలో టీమిండియా 43 ఓవర్లలో 277 పరుగులు చేసింది. శ్రేయస్ అయ్యర్ సెంచరీతో కదం తొక్కాడు. అయ్యర్ 101 బంతుల్లో వంద పరుగులు చేశాడు. కెఎల్, రాహుల్ హాఫ్ సెంచరీతో అదరగొట్టాడు. రాహుల్ 41 బంతుల్లో 50 పరుగులు చేశాడు. విరాట్ కోహ్లీ, శ్రేయస్ అయ్యర్ వంద పరుగులు భాగస్వామ్యం నెలకొల్పారు. రాహుల్, శ్రేయస్ అయ్యర్ వంద పరుగుల భాగస్వామ్యం నెలకొల్పారు. పృద్వీషా 20 పరుగులు చేసి గ్రాండ్‌హోమ్ బౌలింగ్‌లో లాథమ్‌కు క్యాచ్ ఇచ్చి వెనుదిరిగాడు. అగర్వాల్ 32 పరుగులు చేసి సౌథీ బౌలింగ్‌లో బ్లండెల్‌కు క్యాచ్ ఇచ్చి ఔటయ్యాడు. భారత కెప్టెన్ విరాట్ కోహ్లీ 51 పరుగులు చేసి సోధీ బౌలింగ్ లో క్లీన్ బౌల్డయ్యాడు.

Shreyas Iyer Century for 277 in Ind vs NZ First ODI