అయ్యర్ శస్త్ర చికిత్స విజయవంతం..

ముంబై: టీమిండియా యువ ఆటగాడు శ్రేయస్ అయ్యర్ భుజానికి నిర్వహించిన శస్త్ర చికిత్స విజయవంతమైంది. ఇటీవల ఇంగ్లండ్‌తో జరిగిన వన్డే సిరీస్ సందర్భంగా ఫీల్డింగ్ చేస్తూ అయ్యర్ గాయానికి గురయ్యాడు. ఈ సందర్భంగా అతని భుజం స్థానభ్రంశమైంది. దీంతో అపరేషన్ చేయాల్సిన పరిస్థితి నెలకొంది. కాగా, గురువారం ముంబైలోని ఓ ఆసుపత్రిలో శ్రేయస్ భుజానికి వైద్యులు శస్త్ర చికిత్స చేశారు. ఇది విజయవంతమైది. ఈ విషయాన్ని అయ్యర్ స్వయంగా సోషల్ మీడియా ద్వారా అభిమానులతో పంచుకున్నాడు. అపరేషన్ పూర్తిగా విజయవంతమైంది. నేను పూర్తి ఆత్మవిశ్వాసంతో ఉన్నాను. త్వరలోనే మీ ముందుకొస్తాను. క్లిష్ట సమయంలో అండగా నిలిచిన ప్రతి ఒక్కరికి కృతజ్ఞతలు అని అయ్యర్ ట్వీట్ చేశాడు. కాగా, గాయం బారిన పడిన అయ్యర్ ఐపిఎల్‌కు దూరమైన విషయం తెలిసిందే.

Shreyas Iyer Vows to return in no time after surgery