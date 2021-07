‘శ్యామ్ సింగరాయ్’ సినిమా షూటింగ్ పూర్తి

హైదరాబాద్ : నేచురల్ స్టార్ నాని హీరోగా నటిస్తున్న తాజా సినిమా ‘శ్యామ్ సింగరాయ్’. ఈ సినిమా షూటింగ్ పూర్తైందని సినిమా నిర్మాణ సంస్థ నిహారిక ఎంట‌ర్‌టైన్‌మెంట్స్ అధికారికంగా ప్రకటించింది. గ‌త నెలాఖ‌రున ప్రారంభ‌మైన ఫైన‌ల్ షెడ్యూల్ ఈ నెలాఖ‌రుతో పూర్తి చేసినట్టు వెల్లడించింది. ‘టాక్సీవాలా’ ఫేమ్ రాహుల్ సాంకృత్యన్ ఈ సినిమాకు దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. సాయి పల్లవి, కృతి శెట్టి, మడోన్నా స్టెబాస్టియన్ హీరోయిన్స్‌గా నటిస్తున్నారు. సినిమా 1960-70 కాలం నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతోందని నిర్మాత వెంకట్ బోయినపల్లి తెలిపారు. భారీ బడ్జెట్‌తో ఈ సినిమాను నిర్మిస్తున్నారు. ఈ సినిమా షూటింగ్ పూర్తి కావడంతో ‘అంటే .. సుందరానికి’ సినిమాను నాని ప్రారంభించబోతున్నారు. నాని నటించిన ‘టక్ జగదీష్’ సినిమాను త్వరలోనే థియేటర్లలో విడుదల చేయనున్నారు.

It's Done 🤩

Wrapped up the shoot of #ShyamSinghaRoy 🔱 , Our Special one with Natural🌟 @NameisNani !

Grateful to our Cast & Crew for such positive support on sets⚡️ @Sai_Pallavi92 @IamKrithiShetty @MadonnaSebast14 @SVR4446 @Rahul_Sankrityn @vboyanapalli @NiharikaEnt pic.twitter.com/63QaiXsPvd

— Niharika Entertainment (@NiharikaEnt) July 26, 2021