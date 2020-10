చెప్పే చెక్ చేశాం

సోదాలకు ముందే బిజెపి అభ్యర్థి రఘనందన్ రావు సమీప బంధువు అంజన్‌రావుకు సెర్చ్ వారెంట్ ఇచ్చాం

నలుగురి ఇళ్లల్లో సోదాలు చేస్తే ఆయక ఒక్క ఇంట్లోనే రూ.18.67లక్షలు బయటపడింది, అంజన్‌రావు సమక్షంలోనే ఇంట్లో తనిఖీలు

మొదటి నుంచి చివరి వరకు ప్రతి అంశాన్ని చిత్రీకరించాం

పంచనామా పూర్తి అయ్యాక బిజెపి కార్యకర్తలు దాడి చేసి రూ.12లక్షల నగదు ఎత్తుకెళ్లారు

27 మందిపై కేసు నమోదు, అదుపులోకి ఐదుగురు

నగదు ఎత్తుకెళ్లడం పెద్దనేరం

పోలీసులపై మీడియా, సోషల్ మీడియాలో అసత్య ప్రచారం

శాంతి భద్రతల సమస్య తలెత్తుతుందని సిద్దిపేట రావద్దని బండి సంజయ్‌కు

ముందే సమాచారం ఇచ్చాం

ఆయన పట్ల మర్యాదపూర్వకంగానే వ్యవహరించాం

మీడియాతో సిద్దిపేట పోలీస్‌కమిషనర్ జోయల్ డెవిస్

మన తెలంగాణ/హైదరాబాద్/సిద్దిపేట : దుబ్బాక ఉపపోరు సమయంలో ఓటర్లను ప్రలోభాలకు గురిచేస్తున్నారన్న పక్కా సమాచారం మేరకు బిజెపి అభ్యర్థి రఘునందన్‌రావు సమీప బంధువుల ఇళ్లలో సోమవారం నాడు సోదాలు చేపట్టామని సిద్ధిపేట సిపి జోయల్ డేవిస్ తెలిపారు. సిద్ధిపేట జిల్లా కేంద్రంలోని వన్‌టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ లో పోలీస్ కమిషనర్ జోయల్ డేవిస్ మీడియా సమావేశంలో సోమవారం జరిగిన సోదాల ఘటనను వివరించారు. పోలీసు, రెవెన్యూ అధికారుల సోదాల కు ముందు ఎగ్జిక్యూటివ్ అధికారి వాళ్ళ ఇం టికి వెళ్లి సర్చ్ వారెంట్ ఇవ్వడం జరిగింద ని తెలిపారు. సోదాల సమయంలో ఆ ఇంట్లో జ రిగిన ప్రతి విషయం వీడియోలు చిత్రీకరించామని, అంతేకాకుండా సాక్షుల సంతకాలు తీసుకుని సోదాలు చేశామన్నారు. ముఖ్యంగా సురభి అంజన్ రావు సమక్షంలోనే అంతా జరిగిందన్నారు. ఎగ్జిక్యూటివ్ మెజిస్ట్రేట్, ఎసిపి నేతృత్వంలో బృందాలు తనిఖీలు చేశాయని తెలిపారు. తమ పనితీరుపై ఎవరికి ఏ అనుమానాలు ఉన్నా ఫిర్యాదు చేయవచ్చన్నారు.

సోమవారం నాడు నాలుగు ప్రదేశాల్లో సోదాలు చేస్తే అంజన్‌రావు ఇంట్లో రూ. 18.67 లక్షలు దొరికాయని సిపి పేర్కొన్నారు. సోదాల మొదలు నుంచి ముగిసే వరకు ప్రతీ అంశాన్ని వీడియోలు చిత్రీకరించామన్నారు. దుబ్బాక ఉప ఎన్నికల సందర్భంగా పోలీసుల పనితీరుపై మీడియా చానల్స్, సోషల్ మీడియాలో వచ్చిన వార్తలు పూర్తిగా అవాస్తవమన్నారు. ఎన్నికల సిబ్బంది పకడ్బందీగా తమ విధులు నిర్వహిస్తుందని వివరించారు. దుబ్బాక ఉప ఎన్నికలు ప్రశాంత వాతావరణంలో జరిగేందుకు అందరూ సహకరించాలని కోరారు. సిద్దిపేట పట్టణంలో సోమవారం నాడు నాలుగు ప్రదేశాల్లో సోదాలు చేస్తే అంజన్‌రావు ఇంట్లో మాత్రమే నగదు దొరికిందన్నారు. ఈక్రమంలో ఎగ్జిక్యూటివ్ అధికారి సా గర్, పోలీసులు పంచనామా పూర్తి చేసి బయట కు వచ్చేముందు బిజెపి కార్యకర్తలు దాడి చేసి రూ. 12 లక్షల నగదు ఎత్తుకెళ్లారన్నారు. కాగా నగదు అపహరించిన ఘటనలో 27 మందిపై కే సు నమోదు చేశామని, ఇప్పటికే 5 గురిని గుర్తించామన్నారు. సీజ్ చేసిన నగదును ఎత్తుకెళ్లాడం పెద్ద నేరమని, అలాగే కొన్ని నోట్లను చింపివేశారని, అది పెద్దనేరమేనని సిపి వివరించారు.

సిద్దిపేట, మెదక్ జిల్లాల్లో ఎన్నికల కోడ్

దుబ్బాక ఉప పోరు కారణంగా సిద్దిపేట, మెదక్ జిల్లాల్లో ఎన్నికల కోడ్ అమల్లో ఉందని సిపి జోయల్ డేవిడ్ వివరించారు. ఈక్రమంలో సిద్థిపేటలో సోదాల ఘటనకు సంబంధించి ప్రతీ విషయాన్ని ఎంపి బండి సంజయ్‌కి వివరంగా చెప్పామని, ఈ సమయంలో సిద్దిపేటకు వస్తే లా అండ్ ఆర్డర్ సమస్యలు వస్తాయని ముందుగానే చెప్పడం జరిగిందన్నారు. ఉప ఎన్నికల ప్రచారం కోసం వచ్చే వారిని ఎవరిని పోలీసులు అడ్డుకోవడం లేదని, ఉప ఎన్నికల కోసం అదనంగా భద్రత కల్పించేందుకు భారీ ఎత్తున పోలీస్ సిబ్బంది మొహరించామన్నారు. ఈక్రమంలో సోమవారం మధ్యాహ్నం నుంచి జరిగిన ఘటనను ఎంపి సంజయ్‌కు ఫోన్లో వివరించామని చెప్పారు. సంజయ్ సిద్దిపేటకు వస్తే శాంతిభద్రతల సమస్య వస్తుందని ముందే సూచించామని సిపి వివరించారు. ఎన్నికల నియమావళి ప్రకారం పోలీసులు సోదా లు నిర్వహిస్తున్నారని, దీనికి ఏ పార్టీలోని వ్యక్తులైనా సరే సహకరించాల్సిందేనని సిద్దిపేట సిపి జోయల్ డేవిస్ తెలిపారు.

పోలీసులు బిజెపి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు, ఎంపి బండి సంజయ్‌పై దురుసుగా ప్రవర్తించారన్న వ్యాఖ్యలపై సిపి జోయల్ డేవిస్ ప్రెస్‌మీట్ నిర్వహించారు. దుబ్బాక బిజెపి అభ్య ర్థి రఘునందన్ రావు సమీప బంధువు ఇంట్లో పోలీసుల ఆకస్మిక దాడుల నేపథ్యంలో రాష్ట్ర అ ధ్యక్షుడు కరీంనగర్ ఎంపి బండి సంజయ్ సిద్దిపేటకు బయలుదేరారు. అయితే పోలీసులు మా ర్గమధ్యలోనే అడ్డుకోవడంతో బిజెపి కార్యకర్తలు వారితో వాగ్వాదానికి దిగారు. దీంతో అక్కడ ఉద్రిక్త పరిస్థితులు తలెత్తాయి. ఈ నేపథ్యంలో బండి సంజయ్ పట్ల మేం మర్యాదపూర్వకంగానే వ్యవహరించామని, తాను సిద్ధిపేటకు రావడం లేదని బండి సంజయ్ మాకు సమాచారం ఇ చ్చారు. కానీ ఆయన చెప్పకుండా సిద్దిపేటకు రావడం వల్ల శాంతి భద్రతల విషయంలో సమ స్య ఏర్పడుతుందని ఆయనను అదుపులోకి తీసుకోవాల్సి వచ్చిందన్నారు. ఉప ఎన్నికల ను ప్రశాంతంగా నిర్వహించడం కోసం అవసరమైన ఏర్పాట్లు చేస్తున్నామని, ఇందులో భాగంగా భారీ బలగాలను రంగంలోకి దించుతున్నామన్నారు.

In Telangana For Dubbaka By-election @TelanganaCOPs police tried to keep money in BJP Contestant @RaghunandanraoM home ? foiled by @BJP4Telangana karykarthas,another example failed state machinery @DrTamilisaiGuv @Arvindharmapuri @bandisanjay_bjp @AmitShah @JPNadda @narendramodi pic.twitter.com/JUBK8cAHBj

— Neelam Bhargava Ram (@nbramllb) October 26, 2020