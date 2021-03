ఆయిల్ పామ్ సాగులో…

సిద్దిపేట : ఆయిల్ పాం సాగులో సిద్దిపేట జిల్లాను అగ్రస్థానంలో నిలపాలని రాష్ట్ర ఆర్థిక మంత్రి తన్నీరు హరీశ్‌రావు అన్నారు. ఆదివారం ఉద్యానవన ఆయిల్ ఫెడ్ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో సిద్దిపేట పట్టణంలోని బైరి అంజయ్య గార్డెన్‌లో ఆయిల్ పామ్ సాగుపై అవగాహన సదస్సు నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి మంత్రితో పాటు వ్యవసాయశాఖ మంత్రి సింగిరెడ్డి నిరంజన్‌రెడ్డి హాజరై జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసి అవగాహన సదస్సు ప్రారంభించారు. కార్యక్రమానికి జిల్లా నలుమూలల నుంచి పెద్ద ఎత్తున రైతులు హాజరయ్యారు.

ఈ సందర్భంగా మంత్రి హరీశ్‌రావు మాట్లాడుతూ.. ప్రభుత్వం ఆయిల్ పామ్ విస్తరణలో భాగంగా ఐదు జిల్లాలను టీఎస్ ఆయిల్ ఫెడ్‌కు కేటాయించిందని మంత్రి తెలిపారు. గద్వాల్, నారాయణపేట, మహబూబాబాద్‌తో పాటు సిద్దిపేట జిల్లాను కూడా కేటాయించిందని తెలిపారు. ప్రస్తుతం జిల్లాలో 50 వేల 585 ఎకరాల్లో ఆయిల్ పామ్ పంట సాగు లక్ష్యంగా ప్రభుత్వం నిర్ధేశించిందని అన్నారు. భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలోని రైతులు సుమారు 50వేల ఎకరాల్లో పామ్ ఆయిల్ పంట సాగు చేస్తూ స్థిర ఆర్థిక రాబడులు సాధిస్తున్నారని తెలిపారు. సిఎం కెసిఆర్ ప్రత్యేక చొరవ సహకారంతో ఆశ్వరావుపేట దమ్మపేటలో మాదిరి సిద్దిపేట జిల్లాలోని నర్మేట్టలో పామాయిల్ ఫ్యాక్టరీ నిర్మాణం చేపడతామని తెలిపారు.

ఆయిల్ పామ్ సాగుతో రైతులకు ఉజ్వల భవిష్యత్ : వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి నిరంజన్‌రెడ్డి

ఆయిల్ పామ్ సాగుతో రైతులకు ఉజ్వల భవిష్యత్ ఉంటుందని రాష్ట్ర వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి నిరంజన్‌రెడ్డి అన్నారు. ఆయిల్ పామ్ సాగు వల్ల ప్రధానంగా రెండు ప్రయోజనాలు ఉన్నాయని అన్నారు. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు పంట సాగు అవసరం కాగా రెండోది రైతులకు అత్యంత ప్రయోజనకరంగా సాగు ఉందన్నారు. ఆయిల్ పామ్ సాగు వల్ల పర్యావరణంకు మేలు జరుగుతుందన్నారు. ప్రతి సంవత్సరం ఆదాయం పెరుగతుందన్నారు. ఆయిల్ పామ్ వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలను గుర్తించి ప్రభుత్వం ఆయిల్ పామ్ సాగు చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుందని మంత్రి తెలిపారు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 8లక్షల ఎకరాల్లో ఆయిల్ పామ్ పంట సాగు చేసేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆమోదం తెలిపిందన్నారు. వచ్చే నాలుగేళ్లలో ఈ లక్షం సాధించాల్సి ఉందన్నారు. నిర్ధేశిత గడువులోగా లక్ష్యాన్ని పూర్తి చేసి మరో 10 లక్షల ఎకరాల్లో పంట సాగు చేసేందుకు కేంద్రం ఆమోదం తెలుపుతుందన్నారు.

Siddipet should be at forefront of oil palm cultivation