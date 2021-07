నేడు భారత సంతతి శిరీష అంతరిక్ష యాత్ర

చిరకాల స్వప్నం నెరవేరే ఘట్టం

మూడో భారతీయ మహిళగా దక్కనున్న గౌరవం

హోస్టన్: భారత సంతతి 34ఏళ్ల ఎయిరోనాటికల్ ఇంజినీర్ శిరీష బండ్ల ఆదివారం అంతరిక్ష యాత్ర కు బయలుదేరనున్నారు. తొలిప్రైవేట్ అంతరిక్ష సంస్థ అధినేత బ్రిటన్ కుబేరుడు రిచర్డ్ బ్రాన్సన్ నేతృ త్యంలో బయలుదేరనున్న బృందంలో ఆమె కూడా ఎంపిక కావడం విశేషం. న్యూమెక్సికో లోని ప్రైవేట్ స్పేస్ పోర్టు నుంచి వర్జిన్ గలాక్టిక్ విఎస్‌ఎస్ యూ నిటీ వ్యోమనౌక ద్వారా అంతరిక్షయాత్రకు బయలు దేరుతారు. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని గుంటూరు జిల్లాలో జ న్మించిన శిరీష హోస్టన్, టెక్సాస్‌కు కుటుంబంతో త రలి వచ్చారు. అమెరికాలోని జార్జి టెక్ యూనివర్శి టీ నుంచి ఎంబిఎ పూర్తి చేసిన తరువాత 2015 లో వర్జిన్ గలాక్టికల్‌లో ప్రభుత్వ వ్యవహారాల విభాగం మేనేజరుగా చేరారు.

అంచెలంచెలుగా ఎదిగిన శిరీష ప్రస్తుతం గవర్నమెంట్ అఫైర్స్ అండ్ రీసెర్చి ఆపరే షన్స్ విభాగం ఉపాధ్యక్షురాలిగా కొనసాగుతున్నారు. అంతరిక్షం అందరికీ అందుబాటులో ఉండేలా ప్రయత్నిస్తున్న సంస్థలో తాను భాగస్వామి కావడం, అలాగే అంతరిక్ష యాత్రకు బయలుదేరుతున్న 22 మంది బృందంలో తాను కూడా ఉండడం ద్వారా అసాధారణ గౌరవం పొందడం తనకెంతో ఆనందం కలిగిస్తోందని ఆమె ట్వీట్ చేశారు. అంతరిక్ష యాత్ర కు బయలుదేరి వెళ్లిన మహిళా వ్యోమగాములు కల్ప నా చావ్లా, సునీతా విలియమ్స్ తరువాత మూడో భారతీయ మహిళగా ఆమెకు గౌరవం దక్కనుంది. నెం.004 వ్యోమగామిగా బృందంలో ఆమె గుర్తింపు పొందారు. ఈ యాత్ర ద్వారా అనుభవ పరిశోధకు రాలిగా పాత్ర వహించనున్నారు.

Sirisha bandla set to become 4th indian-origin to fly into space