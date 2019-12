కేంద్ర ప్రభుత్వంపై మండిపడ్డ సీతారాం ఏచూరి

ఉస్మానియాయూనివర్సిటీ: భారత్‌ను హిందుత్వ దేశంగా మార్చేందుకు కేంద్రంలోని బిజెపి ప్రభుత్వం కుట్రలు చేస్తున్నదని సిపిఎం జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి సీతారాం ఏచూరి ఆరోపించారు. పౌరసత్వ సవరణ చట్టం కేవలం ముస్లింలకే కాదని, పేద ప్రజలకు కూడా అది వ్యతిరేకమన్నారు. వివిధ విద్యార్థి సంఘాల ఆధ్వర్యంలో “సేవ్ ఇండియా-….సేవ్ కానిస్టిట్యూషన్‌” అనే అంశంపై సీతారాం ఏచూరితో విద్యార్థుల ముఖాముఖి కార్యక్రమాన్ని ఓయూ మెయిన్ లైబ్రరీ బిల్డింగ్ ఐసిఎస్‌ఎస్‌ఆర్ కాన్ఫరెన్స్ హాలులో శుక్రవారం నిర్వహించారు.

ఈ సందర్భంగా విద్యార్థులనుద్దేశించి ఏచూరి ప్రసంగిస్తూ ప్రస్తుతం దేశాన్ని ఎన్నో సమస్యలు వెంటాడుతుంటే ప్రభుత్వం వాటిని వదిలివేసి ఎన్‌ఆర్‌సి, సిఏఏలను ముందుకు తీసుకువచ్చిందని మండిపడ్డారు. దేశ సమస్యలను వదిలివేసి ఎన్‌ఆర్‌సి, సిఏఏల వెంటపడాల్సిన అవసరం ఏమొచ్చిందని ఆయన కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించారు. ఎన్‌ఆర్‌సి, సిఏఏలకు వ్యతిరేకంగా దేశవ్యాప్తంగా అనేక ఉద్యమాలు జరుగుతున్నాయని గుర్తు చేశారు. వాటితో వెనక్కి తగ్గిన కేంద్రం ఎన్‌ఆర్‌సి స్థానంలో ఎన్‌పిఆర్‌ను ప్రవేశపెట్టాలని చూస్తోందని అనుమానం వ్యక్తం చేశారు. ఎన్‌ఆర్‌సితో దేశ ప్రజలు ప్రతి ఒక్కరూ తమ పౌరసత్వాన్ని నిరూపించుకోవాల్సిన అవసరముంటుందన్నారు. గత దశాబ్దాలుగా ఇక్కడే ఉంటున్న ప్రజలు కూడా ఈ దేశ పౌరులుగా నిరుపించుకోవాల్సిన దౌర్బాగ్యస్థితి ఎదురవుతుందని వివరించారు.

ఈ చట్టాల ద్వారా దేశంలోని కొన్ని రాష్ట్రాలలో ఇరవై లక్షలకు పైగా ప్రజలు దేశ పౌరసత్వాన్ని కోల్పోయే ప్రమాదముందన్నారు. సిఏఏ చట్టం భారత రాజ్యాంగానికి పూర్తి వ్యతిరేకమని చెప్పారు. దేశాన్ని మత ప్రాతిపదిక చీల్చాలని బిజెపి చూస్తోందని అనుమానం వ్యక్తం చేశారు. ఆర్‌ఎస్‌ఎస్ ఎజెండాను బిజెపి అమలు చేస్తోందని పేర్కొన్నారు. బిజెపి ప్రభుత్వం ఇదే విధంగా ముందుకు వెళితే దేశం ముక్కలయ్యే ప్రమాదముందన్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎన్‌పిఆర్‌ను అమలు చేయబోమని ముఖ్యమంత్రి కేసిఆర్ ప్రకటించాలని డిమాండ్ చేశారు.

ఎన్‌ఆర్‌సికి వ్యతిరేకంగా తమతో కలిసి 69 పిటిషన్లు సుప్రీంకోర్టులో దాఖలయ్యాయని చెప్పారు. ఇంత పెద్ద ఉద్యమాలు జరుగుతున్నా ఈ పిటిషన్లపై వచ్చే నెల 22న విచారణ జరుపుతామని సుప్రీంకోర్టు ప్రకటించడం విచారకరమన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో అధ్యాపకులు డా.నాగేశ్వర్‌రావు, విద్యార్థి నాయకులు ఆర్‌ఎల్ మూర్తి, నాగరాజు, స్టాలిన్, రంజిత్, దయాకర్, శ్యామ్, శేఖర్, మల్లేష్, ప్రేమ్, బాలు, సంధ్య, శ్రీకాంత్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.

