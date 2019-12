లాస్‌వెగాస్ : లాస్‌వెగాస్ లోని టూరిస్టీ ఫ్రెమంట్ స్ట్రీట్ జిల్లాలో మూడంతస్తుల అపార్టుమెంట్ భవనంలో శనివారం తెల్లవారు జామున అగ్ని ప్రమాదం సంభవించి ఆరుగురు చనిపోగా, 13 మంది గాయపడ్డారు. ఉష్ణోగ్రతలు 4.4 సెంటిగ్రేడ్ కన్నా బాగా దిగజారడంతో గదిలో వేడి కోసం మొదటి అంతస్తులో స్టవ్‌లు ఉపయోగించడంతో ఈ ప్రమాదం సంభవించినట్టు తెలుస్తోంది. అపార్టుమెంట్ అంతా పొగ కమ్మి ఊపిరాడక పోవడంతో మెట్ల దారి నుంచి బయటపడలేక కొందరు బలవంతంగా కిటికీల్లోంచి బయటకు దుముకడానికి ప్రయత్నించారు. ఈ కారణంగా కొందరు గాయపడ్డారు.

మొదటి అంతస్తు లోని స్టవ్ వల్లనే మంటలు లేచాయని ప్రమాదాన్ని పరిశీలించిన వారు చెప్పారు. తెల్లవారు జాము 4 గంటల ప్రాంతంలో తలుపులు పగుల గొట్టి బయటకు వచ్చామని అపార్టుమెంటు లోని కొందరు తెలిపారు. అగ్నిమాపక సిబ్బంది వచ్చి నిచ్చెనలు వేసి చాలామందిని బయటకు తీసుకురాగలిగారు. గాయపడిన వారికి చికిత్స అందించారు. ఈ భవనంలో 41 యూనిట్లు ఉన్నాయి. ఇదే అపార్టుమెంటులో ఆరు నెలల క్రితం చిన్న అగ్నిప్రమాదం జరగ్గా స్మోక్ డిటెక్టర్లను అమర్చాలని అగ్నిమాపక సిబ్బంది హెచ్చరించగా, నెల రోజుల తరువాత వాటిని అమర్చారు. ఇప్పుడీ అగ్ని ప్రమాదం వల్ల 475, 000 డాలర్ల వరకు నష్టం వచ్చిందని తెలుస్తోంది.

Six Killed in Fire in Apartment At Las Vegas