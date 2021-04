ఎపిలో ఘోరం: ఒకే ఇంట్లో ఆరుగురి దారుణ హత్యలు

మనతెలంగాణ/హైదరాబాద్: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని విశాఖ జిల్లా పెందుర్తి మండలం జుత్తాడలో గురువారం తెల్లవారుజామున ఓ ఇంట్లో ఏకంగా ఆరుగురు దారుణ హత్యకు గురయ్యారు. అప్పల రాజు అనే వ్యక్తి పథకం ప్రకారం బత్తిన బొమ్మిడి రమణ (63), బొమ్మిడి ఉషారాణి (35), అల్లు రమాదేవి (53), నక్కెళ్ల అరుణ (37), ఉషారాణి పిల్లలు బొమ్మిడి ఉదయ్(2), బొమ్మిడి ఉర్విష (6 నెలలు)లను వేటకొడవలితో దారుణంగా దాడీ చేయడంతో ఆరుగురు అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు వదిలారు. అనంతరం నిందితుడు పెందుర్తి పోలీస్ స్టేషన్‌కు వెళ్లి లొంగిపోయాడు. ఒక్కసారిగా విషయం తెలిసిన జుత్తాడ గ్రామం ఉలిక్కిపడింది. పోలీసుల దర్యాప్తులో అప్పలరాజు ఓ హత్యాయత్నం కేసులో 2012లోనూ నిందితుడిగా ఉన్నాడని, 2018లోనూ పెందుర్తి పోలీస్ స్టేషన్‌లో మరో కేసు కూడా నమోదైందని పోలీసులు తెలిపారు. అప్పలరాజుకు ఓ కుమార్తె (20) ఉండగా ఆమెను బొమ్మిడి విజయ్ మత్తుమందు ఇచ్చి అత్యాచారం చేశాడు. అలా ఎనిమిది నెలలు ఘోరానికి పాల్పడ్డాడు. ఈ విషయం విజయ్ భార్య ఉషారాణికి తెలిసినా ఫొటోలను చూపించి బాధితురాలినే బ్లాక్ మెయిల్ చేసేది.

2018లో జరిగిన ఈ ఘటనపై అప్పట్లో పెందుర్తి స్టేషన్‌లో కేసు రిజిస్టర్ చేయగా అది విచారణ దశలోనే ఉంది. ఆ కుటుంబం వల్ల తనకు అన్యాయం జరిగిందని అప్పలరాజు కక్ష పెంచుకున్నాడు. తన కుమార్తె జీవితం నాశనమైందని ఎలాగైనా ఆ కుటుంబాన్ని అంతమెుందించాలని అనుకున్నాడు. సమయం కోసం వేచి చూసి 2018 ఏప్రిల్ 10న తన భర్త(బొమ్మిడి విజయ్)ను హతమారుస్తానని బత్తిన అప్పలరాజు, శ్రీను, గౌరీష్, సన్యాసిలు బెదిరించారని బొమ్మిడి ఉషారాణి పెందుర్తి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. అప్పటి నుంచి కక్ష పెంచుకున్న బత్తిన అప్పలరాజు సమయం కోసం వేచి చూశాడు. ఈక్రమంలో గురువారం ఉదయం ఆరు గంటలకు వేట కొడవలితో ఆరుగురిని హత్య చేశాడు. ఆ కుటుంబం వల్లే తన కుమార్తె జీవితం నాశనమైందని కోపంతో ఇదంతా చేసినట్లు పోలీసుల ప్రాధమిక విచారణలో తేలింది.

Six of same family killed in Vishakapatnam