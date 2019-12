లక్నో: ఉత్తర ప్రదేశ్‌లోని ఘజియాబాద్‌లో విషాదం చోటుచేసుకుంది. లోణి ప్రాంతం బేహ్తా హాజీపూర్‌లో కరెంట్ షాక్‌తో ఆరుగురు ఘటనా స్థలంలోనే దుర్మరణం చెందారు. మృతుల్లో ఐదుగురు చిన్నారులు ఉన్నట్టు సమాచారం. మృతులు ప్రవీణ్(40), ఫాత్మా(12), షహిమా(10), అసిఫ్ అలీ(8), అబ్దుల్ అహాద్(5)గా గుర్తించారు. ఇంకా వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.

Six people electrocuted to death in Ghaziabad in UP

Six people electrocuted to death in Ghaziabad in UP, short circuit occurred for a brief period at the home in the Maulana Azad colony in Behta Hajipur in the early hours of Monday.