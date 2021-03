86.7 శాతం మరణాలు ఆరు రాష్ట్రాల్లోనే

ఆ రాష్ట్రాల్లో కొత్తగా 86.7 శాతం కేసులు నమోదు

న్యూఢిల్లీ : దేశం లోని మహారాష్ట్ర, పంజాబ్, కర్ణాటక, గుజరాత్, తమిళనాడు రాష్ట్రాల్లో రోజువారీ కరోనా కేసుల సంఖ్య అత్యధికంగా నమోదౌతోంది. కొత్తగా బుధవారం నమోదైన మొత్తం కేసులు 28,903 వరకు ఉండగా వీటిలో 71.10 శాతం ఈ అయిదు రాష్ట్రాల్లోనే ఉంటోంది. ఎక్కువ కేసులు నమోదయ్యే ఆరోరాష్ట్రం కేరళలో గత నెల రోజులుగా కేసులు తగ్గుముఖం పడుతున్నప్పటీకీ ఈ రాష్ట్రాన్ని కూడా కలుపుకుంటే కొత్త కేసుల్లో 83.91 శాతం ఈ ఆరు రాష్ట్రాల నుంచే నమోదయ్యాయి. బుధవారం ఉదయం నాటికి రికవరీల సంఖ్య 1,10,45,284 వరకు ఉండగా, గత 24 గంటల్లో 188 మరణాలు సంభవించాయి.

ఆరు రాష్ట్రాల్లో కొత్తగా మరణాలు 86.7 శాతం వరకు ఉన్నాయి. మహారాష్ట్రలో 87, పంజాబ్‌లో 38, కేరళలో 15 మరణాలు ఒకే ఒక్క రోజులో సంభవించాయి. ఒక్క మహారాష్ట్ర నుంచే రోజువారీ కేసుల శాతం 61.8 వరకు ఉండి మొత్తం 17864 కేసులు నమోదయ్యాయి. తరువాత కేరళలో 1970, పంజాబ్‌లో 1463 కేసులు నమోదయ్యాయని కేంద్ర ఆరోగ్యమంత్రిత్వశాఖ వెల్లడించింది. దేశంలో క్రియాశీల కేసులు 2.34 లక్షలకు చేరగా, మొత్తం కేసుల్లో వీటి శాతం 2.05 గా ఉంది. బుధవారం ఉదయం 7 గంటల వరకు 3.5 కోట్ల వ్యాక్సిన్ డోసులు పంపిణీ చేశారు.

