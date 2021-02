తాలిబన్ల దాడిలో 16 మంది సైనికులు మృతి

కాబూల్ : ఆఫ్ఘ‌నిస్థాన్‌లోని ఖాన్ అబాద్ జిల్లాలో తాలిబ‌న్లు పెట్రేగిపోయారు. త‌పాయి అక్త‌ర్‌ ప్రాంతంలో భ‌ద్ర‌తా బ‌ల‌గాల‌ను ల‌క్ష్యం చేసుకుని తాలిబన్లు కాల్పులు జరిపారు. ఈ కాల్పుల్లో 16 మంది సైనికులు చనిపోయారు. మరో ఇద్దరు సైనికులు తీవ్రంగా గాయపడడంతో ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఈ ఘటన శుక్రవారం ఉదయం జరిగింది. ఘటనాస్థలిని భద్రతా బలగాలు పరిశీలించి పరిస్థితిని సమీక్షించాయి. దీంతో తాలిబన్ల కోసం దేశ వ్యాప్తంగా భద్రతా బలగాలు కూంబింగ్ నిర్వహిస్తున్నాయి. ఈ ఘటనతో దేశ ప్రజలు భయాందోళనలకు గురవుతున్నారు.

Afghanistan: At least 16 security force members were killed and two more were wounded in a Taliban attack on their outpost in Khan Abad district in the northern province of Kunduz on Thursday night, reports TOLOnews

— ANI (@ANI) February 5, 2021