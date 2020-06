హరిత పురాలు

ప్రతి పట్టణానికి ఒక నర్సరీ, ట్రీ పార్కు తప్పనిసరి

బడ్జెట్‌లో 10 శాతం పచ్చదనం కోసమే ఖర్చు

నాటిన చెట్ల పరిరక్షణకు ప్రతి శుక్రవారం గ్రీన్‌ఫ్రైడే

డంప్‌యార్డుల వద్ద సువాసనలు వెదజల్లే మొక్కలు నాటాలి, 20 నుంచి ప్రారంభం కానున్న హరితహారంలో చురుగ్గా పాల్గొనండి

సీజనల్ వ్యాధుల కట్టడికి పారిశుద్ధ కార్యక్రమాలు

మున్సిపల్ చైర్మన్లు, కమిషనర్లు, అడిషనల్ కలెక్టర్లతో మంత్రి కెటిఆర్ వీడియో కాన్ఫరెన్స్

మన తెలంగాణ/హైదరాబాద్ : రాష్ట్రంలోని అన్ని పట్టణాలను హరిత వనాలుగా మార్చుదామని పురపాలక శాఖ మంత్రి కెటిఆర్ పిలుపునిచ్చారు. ఈ నెల 20వ తేదీ నుంచి మరోసారి హరితహారం కార్యక్రమం ప్రారఁభమవుతున్న నేపథ్యంలో పెద్దఎత్తున మొక్కలు నాటే కార్యక్రమానికి పురపాలికలు పూర్తి స్థాయిలో సన్నద్ధం కావాలన్నారు. ఇందులో పురపాలక శాఖ అధికారులతో పాటు ప్రజా ప్రతినిధులు, స్థానిక ప్రజలంతా చురుగ్గా పాల్గొనే విధంగా చూడాలన్నారు. ప్రధానంగా డంప్ యార్డుల వద్దసు వాసనలు వెదజల్లే మొక్కలు నాటేందుకు ప్రయత్నం చేయాలన్నారు.

పట్టణాల్లో ఇటువంటి మొక్కలను సాధ్యమైనంత ఎక్కువ ఎత్తు ఉన్న మొక్కలను నాటడం ద్వారా వాటిని సంరక్షించడం సులువు అవుతుందన్నారు. అలాగే దోమలను తరి మే మస్కిటో రిప్పెలంట్ చెట్లను కూ డా పెంచాలని ఆయన సూచించారు. పట్టణాల్లోని అన్ని ఒపెన్ స్పెసుల్లో చెట్లను నాటడంతో పాటు ప్రతి పట్టణానికి ఒక ట్రీ- పార్క్ ఏర్పాటు చేసే విధం గా ప్రణాళికలు సిద్ధం చేయాలన్నారు. శనివారం మునిసిపాలిటీల పైన సం బంధిత చైర్మన్, కమిషనర్లు, జిల్లా అడిషనల్ కలెక్టర్లతో మంత్రి కెటిఆర్ వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు.

ఈ సందర్భంగా మునిసిపాలిటీల నిర్వహణ, అవసరమైన మేరకు తీసుకోవాల్సిన కార్యక్రమాలు, ప్రణాళికలపైన వారికి దిశానిర్దేశం చేశారు. ఇప్పటికే ప్రతి పట్టణ పురపాలిక బడ్జెట్లో 10 శాతం హరిత బడ్జెట్ గా ఉండాలన్న నిబంధనను నూతన పురపాలక చట్టం చెబుతోందన్నారు. ఈ మేరకు ప్రతి ఒక్కరు పట్టణాలను హరిత పట్టణాలుగా మార్చేందుకు ఈ నిధులను వినియోగించుకోవాలని మంత్రి కెటిఆర్ సూచించారు. పట్టణంలో చెట్లను నాటడంతో పాటు వాటిని కాపాడాల్సిన బాధ్యత కూడా పురపాలక శాఖ కమిషనర్, చైర్ పర్సన్లదేనని ఆయన స్పష్టం చేశారు. నాటిన మొక్కల్లో కనీసం 85శాతం చెట్లను కాపాడాల్చిందేనని తేల్చిచెప్పారు. ఇప్పటినుంచే నాటిన చెట్లను కాపాడేందుకు అవసరమైన నీటి సరఫరా వంటి ప్రణాళికలను సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలి అన్నారు.

ప్రతి శుక్రవారం గ్రీన్ ఫ్రైడే గా పాటించి పట్టణంలో నాటిన చెట్లు అన్నిటిని సంరక్షించే కార్యక్రమాలను చేపట్టాలన్నారు. ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలోని 90 పట్టణాలకు దగ్గర్లో అటవీ బ్లాకులు అందుబాటులో ఉన్నాయని, వీటిలో చెట్లు నాటేందుకు మున్సిపాలిటీలు ముందుకు రావాలని మంత్రి కెటిఆర్ సూచించారు. ప్రస్తుతం పురపాలికలు చేసే గ్రీన్ బడ్జెట్ వినియోగంపైన భవిష్యత్తులో సమగ్రమైన సమీక్ష ఉంటుందన్నారు. హరితహారం కార్యక్రమాన్ని లేదా గ్రీన్ బడ్జెట్ ప్రాధాన్యతను తక్కువచేసి చూసేందుకు వీలు లేదని మంత్రి కెటిఆర్ తెలిపారు. ప్రతి పట్టణంలో స్మృతి వనాలను ఏర్పాటు చేయాలన్న ముఖ్యమంత్రి కెసిఆర్ ఆదేశాల మేరకు తగు కార్యాచరణను చేపట్టాలన్నారు.

పట్టణాల్లో హరితహారం కార్యక్రమాన్ని నిరంతరం పర్యవేక్షించేందుకు మున్సిపల్ శాఖ డైరెక్టరేట్ కార్యాలయంలో ప్రత్యేకంగా ఒక అధికారిని నియమించి, నిరంతరం సమీక్ష నిర్వహించాలని పురపాలక శాఖాధికారులను కోరారు. హైదరాబాద్ గ్రేటర్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్‌తో సహా ప్రతినెల రూ.148 కోట్ల నిధులను నేరుగా మునిసిపాలిటీలకు అందిస్తున్నామన్నారు. ఈ నిధులతో పారిశుద్ధ్యంతో పాటు అత్యవసరమైన ఇతర కార్యక్రమాలను మునిసిపాలిటీలు నిర్వహించేందుకు వీలు కలుగుతుందన్నారు. ప్రస్తుతం వర్షాకాలం ప్రారంభమైన నేపథ్యంలో సీజనల్ వ్యాధుల నుంచి ప్రజలను కాపాడుకునేందుకు ప్రభుత్వం అవసరమైన కార్యాచరణ చేపట్టిందని మంత్రి కెటిఆర్ తెలిపారు. ఇప్పటికే సిఎం కెసిఆర్ సూచన మేరకు ప్రత్యేక శానిటేషన్ డ్రైవ్‌ను కూడా చేపట్టామన్నారు.

ఈ సీజన్ మొత్తం సాధారణంగా చేసే పారిశుద్ధానికి అదనంగా నాలుగు రెట్లు ఎక్కువగా పారిశుద్ధ్య కార్యక్రమాలను చేపట్టాలని అధికారులను ఈ సందర్భంగా మంత్రి కెటిఆర్ ఆదేశించారు. పురపాలికలు చేపడుతున్న కార్యక్రమాల్లో పౌరుల భాగస్వామ్యాన్ని పెంచే దిశగా ప్రతి ఒక్కరూ ప్రయత్నం చేయాలన్నారు. ఇందులో భాగంగానే ప్రతి ఆదివారం పది గంటలకు పదినిమిషాలు పేరుతో ప్రత్యేక కార్యక్రమాన్ని చేపడుతున్నామని, తద్వారా ప్రతి ఒక ప్రతి ఒక్కరు పారిశుద్ధ్య కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనేందుకు వీలు కలుగుతుందన్నారు. ప్రతి వారం పాటు పది నిమిషాల చొప్పున తమ సొంత కుటుంబాల కోసం సమయం కేటాయించుకుంటే, దోమల ద్వారా వచ్చేటువంటి అనేక సీజనల్ వ్యాధులు ఎదుర్కోవచ్చున్నారు.

ప్రతి ఆదివారం మాదిరిగానే నేడు జరిగే పారిశుద్ధ కార్యక్రమంలోనూ ప్రజాప్రతినిధులతో సహా ప్రతి ఒక్కరూ పాల్గొనాలని కోరారు. వర్షాకాలం సందర్భంగా చేపట్టేటువంటి మురికి కాల్వలు, వాన నీటీ కాల్వల పూడీక తీత కార్యక్రమాలను నిరంతరం కొనసాగించాలని సూచించారు. వీడియో కాన్ఫరెన్స్ సందర్భంగా ఇల్లందు మున్సిపల్ చైర్మన్ దమ్మలపాటి వెంకటేశ్వరరావును,కమిషనర్‌ను మంత్రి కెటిఆర్ ప్రత్యేకంగా ప్రశంసించారు. పట్టణ ప్రగతి కార్యక్రమం నిర్వహించిన తీరు పైన పూర్తి వివరాలతో వీరు ఒక నివేదికను రూపొందించి మంత్రికి పంపించారు. ఈ సందర్భంగా వారు చేసిన ప్రయత్నానికి ఆయన అభినందనలు తెలిపారు. ఇదే రీతిలో ప్రతి ఒక్క పట్టణం తాము చేపట్టిన కార్యక్రమాలపైన ఒక రిపోర్టును తయారు చేయాలన్నారు.

Sixth Phase of Haritha Haram to be Started from 20