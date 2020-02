గొంతు కోసి…. కళ్లు పీకేసి… దారుణ హత్య

భోపాల్: మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఇండోర్‌లో ఓ వ్యక్తిని హత్య చేసి ఉరేసి అనంతరం కళ్లు పీకేసి, గొంతు కోశారు. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం… మన్‌పూర్‌లోని సోంధ్యియా ప్రాంతంలో రవి అనే వ్యక్తి డ్రైవర్‌గా పని చేస్తూ తన భార్య కవిత, ఇద్దరు పిల్లలతో కలిసి జీవిస్తున్నాడు. శుక్రవారం రవి ఇంట్లో నుంచి దుర్వాసన వస్తుండడంతో స్థానిక పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకొని మృతదేహాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. మృతదేహం నుంచి కళ్లు పీకేసి, గొంతు కోసి ఉన్నట్టు గుర్తించారు. వెంటనే మృతదేహాన్ని శవ పరీక్ష నిమిత్తం స్థానిక ఆస్పత్రికి తరలించారు. శవ పరీక్ష నివేదికలో రవిని హత్య చేసిన అనంతరం ఉరేసి, కళ్లు పీకేసి… గొంతు కోశారని తేలింది. వెంటనే పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. రవి భార్య తన పిల్లలతో కలిసి పారిపోయింది. కవిత వివాహేతర సంబంధమే రవి హత్యకు కారణమని పోలీసులు భావిస్తున్నారు. రవికి గతంలో భూ వివాదాలు, డబ్బుల విషయంలో ఇతరులతో గొడవలు ఉన్నట్టు సమాచారం రావడంతో పలు కోణాల్లో పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారని వెల్లడించారు.

Slitting throat, gouging out eyes of Youth Murder,brutally murdered by an unidentified person who hanged his body from the ceiling