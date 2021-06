నాటిన ప్రతి మొక్క బతికి భూమిపై పచ్చదనాన్ని ఇవ్వాలి : స్మితా సబర్వాల్

హైదరాబాద్: తన పుట్టినరోజు సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని రాజ్యసభ సభ్యులు జోగినపల్లి సంతోష్ కుమార్ చేపట్టిన గ్రీన్ ఇండియా ఛాలెంజ్‌ని స్ఫూర్తిగా తీసుకుని హైదరాబాద్‌లోని తన నివాసంలో ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయ ప్రత్యేక కార్యదర్శి స్మితా సబర్వాల్ శనివారం మొక్కలు నాటారు. ఈ సందర్బంగా ఆమె మాట్లాడుతూ.. తాను నాటిన ప్రతి మొక్క బతికి భూమిపై పచ్చదనాన్ని ఇవ్వాలని కోరుకున్నట్లు తెలిపారు. గ్రీన్ ఇండియా ఛాలెంజ్ అద్భుతమైన కార్యక్రమమని ఆమె ప్రస్తుతించారు. రాజ్యసభ సభ్యులు జోగిననల్లి సంతోష్‌కుమార్‌కు స్మితా సబర్వాల్ ఈ సందర్బంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు. స్మితా సబర్వాల్ పుట్టినరోజు పురస్కరించుకుని ఆమెపై ఉన్న అభిమానంతో రాష్ట్రంలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో ప్రజలు మొక్కలు నాటి సోషల్ మీడియా వేదికగా ఆమెకు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.

మొక్కలు నాటిన మాజీ ఎంఎల్‌ఎ ప్రేమ్‌సింగ్ రాథోడ్

తన పుట్టిన రోజు సందర్భంగా రాజ్యసభ సభ్యులు జోగినపల్లి సంతోష్‌కుమార్ చేపట్టిన గ్రీన్ ఇండియా ఛాలెంజ్‌లో భాగంగా హైదరాబాద్‌లోని తన నివాసంలో గోషామహల్ మాజీ ఎంఎల్‌ఎ ప్రేమ్‌సింగ్ రాథోడ్ శనివారం మొక్కలు నాటారు.

Sinking my roots 🌱 into the Earth !

Thankyou @MPsantoshtrs

for #greenindiachallenge pic.twitter.com/DoRSJQhZqD

— Smita Sabharwal (@SmitaSabharwal) June 19, 2021