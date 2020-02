న్యూఢిల్లీ : అమేథీలో స్వగృహ నిర్మాణం ప్రారంభమైందని, దీని వల్ల నియోజక వర్గ ప్రజలకు ఎల్లవేళలా అందుబాటులో ఉండడానికి వీలవుతుందని కేంద్ర మంత్రి స్మృతి ఇరానీ అన్నారు. శనివారం లక్నోలోని హిందుస్థాన్ షిఖార్ సమాగమం ప్రారంభ సమావేశంలో ఆమె మాట్లాడారు. చాలాకాలం క్రితమే తాను ముంబై విడిచి వచ్చానని, ఇప్పుడు ఢిల్లీ, అమేథీలో ఉంటున్నానని తెలిపారు. 2019 తాను విజయం సాధించడం ప్రజల విజయంగా ఆమె పేర్కొన్నారు. ఈ విధంగా తాను అమేథీ సోదరిని అయ్యానని అన్నారు.

Smriti Irani says she intends to live in Amethi