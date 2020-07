బాలయ్యకు జోడీగా స్నేహ

నందమూరి బాలకృష్ణ హీరోగా మాస్ డైరెక్టర్ బోయపాటి శ్రీను దర్శకత్వంలో రానున్న సినిమాలో ఓ కొత్త హీరోయిన్‌ను పరిచయం చేయబోతున్నామని బోయపాటి ఇప్పటికే స్పష్టం చేసిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే ఈ సినిమాలో మరో సీనియర్ హీరోయిన్ క్యారెక్టర్ కూడా ఉందట. సీనియర్ బాలయ్య పాత్రకు భార్య పాత్రలో మాజీ హోమ్లీ హీరోయిన్ స్నేహను తీసుకోవాలని మేకర్స్ నిరయించుకున్నట్లు తెలిసింది. స్నేహది హీరోయిన్ పాత్ర కాకపోయినా ఒకరకంగా సెకెండ్ హీరోయిన్ పాత్ర అనుకోవచ్చు.

ఇప్పటికే స్నేహ… బాలయ్య సరసన ‘పాండురంగడు’, ‘మహారథి’ చిత్రాల్లో కలిసి నటించింది. కాగా ఈ సినిమాలో బాలయ్య డిఫెరెంట్ లుక్‌లో కనిపించబోతున్నాడు. గుండుతో ఉన్న రోల్‌తో పాటు ఫుల్ మీసంతో వైట్ అండ్ వైట్ గెటప్‌లో మరో రోల్‌లో ఆయన కనిపిసాడు. ఇక బాలయ్యకు ‘సింహ’ రూపంలో పెద్దహిట్ ఇచ్చిన బోయపాటి ఆ తర్వాత దాన్ని మించి ‘లెజెండ్’ విజయాన్ని అందించాడు. కాబట్టి ఈ సారి ‘లెజెండ్’ను మించిన హిట్ పడాలని ఫ్యాన్స్ ఆశిసున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని మిర్యాల రవీందర్ రెడ్డి నిర్మిసుండగా తమన్ సంగీతం సమకూరుస్తున్నాడు.

