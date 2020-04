ముంబై: కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి చెందకుండా అనేక పద్ధతులు పాటిస్తున్న వేళ ఓ ఇరిక్షా కార్మికుడి వినూత్న ఆలోచన మహీంద్రా గ్రూప్ చైర్మన్ ఆనంద్ మహీంద్రాను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంది. సామాజిక మాధ్యమాల్లో చురుగ్గా ఉంటే ఆనంద్ మహీంద్రా ఈసారి మరో కొత్త విషయాన్ని ట్విట్టర్‌లో పంచుకున్నారు. అదే ఓ ప్యాసింజర్ ఆటోను సరికొత్తగా డిజైన్ చేయడాన్ని ఆయన ప్రశంసిస్తూ, దీనిని తయారు చేసిన వ్యక్తికి బంపర్ ఆఫర్ కూడా ప్రకటించారు. కరోనా వ్యాప్తి నివారణకు సామాజిక దూరం పాటించడం ఎంతో ప్రధానమని, తప్పనిసరిగా పాటించాలని ప్రభుత్వం చెబుతోంది. ఈ స్ఫూర్తితో ప్రయాణికులు దగ్గర దగ్గరగా కూర్చోకుండా వారి మధ్యన ఒక తెరను ఏర్పాటు చేశారు.

ఒకరి శరీరం, ముఖం కానీ మరొకరికి కనిపించదు. ఆటోను భాగాలుగా విడదీసిట్టు ఈ ఆటోలో సీట్లు కనిపిస్తాయి. ప్రయాణికులు ఒకరి ముఖం మరొకరు చూసుకునే వీలు కూడా ఉండదు. ఇరిక్షాను వినూత్నంగా తయారు చేసిన తీరుతో ఆనంద్ ఫిదా అయ్యారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోను తన ట్విటర్లో పోస్ట్ చేశారు. పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ప్రజలు వేగంగా నూతన ఆవిష్కరణలు చేస్తున్న తీరు, వారి సామర్థ్యం తనను ఎప్పటికీ ఆశ్చర్యపరుస్తుంటాయని ట్విటర్లో పేర్కొన్నారు. ఆ వాహనాన్ని రూపొందించిన వ్యక్తిని మన కంపెనీ ఆర్ అండ్ డి, ప్రొడక్ట్ డెవలప్‌మెంట్ టీమ్స్‌కు సలహాదారుగా నియమించుకోవాలని అనుకుంటున్నామని అన్నారు. మహీంద్రా అండ్ మహీంద్రా కంపెనీ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ రాజేశ్‌కు ఆనంద్ మహీంద్రా ట్విటర్ వేదికగా సూచించారు.

The capabilities of our people to rapidly innovate & adapt to new circumstances never ceases to amaze me. @rajesh664 we need to get him as an advisor to our R&D & product development teams! pic.twitter.com/ssFZUyvMr9

— anand mahindra (@anandmahindra) April 24, 2020