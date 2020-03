నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన వారికి సామాజిక సేవ శిక్ష

హైదరాబాద్: జనతా కర్ఫ్యూను నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన వారికి పోలీసులు వినూత్నంగా శిక్ష విధించారు. పనిలేకున్నా రోడ్లపైకి వచ్చిన వారికి పోలీసులు కొందరు దండంపెట్టి నిరసన తెలుపగా, కొందరు పోలీసులు వారితో కరోనా వైరస్‌పై అవగాహ కోసం రాసిన నినాదాల ప్లకార్డు పట్టించి రోడ్డుపై నిలబెట్టారు. రోడ్లపై ఎవరూ తిరగవద్దని కోరారు. రోడ్డుపైకి వచ్చిన వారికి కౌన్సెలింగ్ నిర్వహించి కరోనాను ఎలా అరికట్టాలో చెప్పే ప్లకార్డులు పట్టిస్తూ వారిలో మార్ప తీసుకువచ్చేందుకు ప్రయత్నించారు.

కరోనా వైరస్ ఎంత ప్రమాద కరమో వారికి వివరిస్తున్నారు. అంబర్‌పేటలో దంపతులు బైక్‌పై వెళ్తుండగా పోలీసులు ఆపి వారికి రెండు చేతులు జోడించి నమస్కరించి నిరసన తెలిపారు. దయచేసి రోడ్లపైకి రావదద్దని వారిని వేడుకున్నారు. పంజాగుట్టలో మోటార్‌సైకిళ్ల మీద వచ్చిన యువకులను ఆపి వారితో ప్లకార్డులు పట్టించి వచ్చిపోయే వారికి చూపించారు. ఇలా పనిలేకున్నా రోడ్లు ఎలాఉన్నాయి, పరిస్థితి ఎలాఉంది తెలుసుకునేందుకు బయటికి వచ్చిన వారిని పోలీసులు ఆపివేసి కొద్ది సేపు నిలబెట్టారు. మెట్టుగూడలో వాహనంపై బయటికి వచ్చిన వారికి ట్రాఫిక్ పోలీసులు జరిమానా విధించారు.

Social service punishment for those who violate the rules