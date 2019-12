పుస్తక పఠనమూ ఓ చికిత్సే!

సూర్యోదయంతోనే జగమంతా జాగృతమవుతుంది. స్కూలుకెళ్లే పిల్లలు, ఇంట్లో గృహిణులు మొదలు కార్మికులు, కర్షకులు, ఉద్యోగులు అందరూ తమ తమ పనుల్లోకి, బాధ్యతల్లోకి ప్రవేశిస్తారు. మళ్లీ సూర్యాస్తమయం దాకా ఈ సందడి ఆగదు. దినమంతా అందరూ మెలకువతో ఉండి తమ పనులు చక్కదిద్దుకోవడానికి ప్రధాన కారణం సూర్యుడి నుంచి వచ్చే వెలుతురే. ఆ వెలుగులో లోకమంతా కంటికి చేరువవుతుంది. సకల జీవరాశికి కదలే శక్తిని, ఉత్సాహాన్ని అందిస్తుంది. శారీరక గమనానికి సూర్యకాంతియే చేతికర్ర.

మరి మన అంతరంగంలోని మానసిక చలన శీలతకు కోసం అంతరాంతరాల్లోకి వెలుగును అందించే శక్తి సూర్యుడికి లేదు. మనిషి స్వయంగానే ఆ వెలుగుల్ని వెతికి పట్టుకోవాలి. ఆ వెలుగు నందించే శక్తి అక్షరానికి ఉంది. మనిషి మానసికంగా వెలుగు పొంది సద్బుద్ధిని, సదాచారాన్ని, సచ్ఛీలతను అందించేది పుస్తక పఠనం. అక్షరాల్ని చదవడం వల్ల ఉన్న చోటనే ఉండి ప్రపంచాన్ని దర్శించవచ్చు. మనిషిలోకి తొంగి చూడవచ్చు. నీకు నీవుగా నిజాయితీపరుడిగా, సహనశీలిగా మారవచ్చు. ద్రోహ చింతన, దురాశ, వస్తు వ్యామోహం, ఈర్షా ద్వేషాల నుండి విముక్తి పొందవచ్చు. సమాజోద్ధరణ కోసం పెద్దగా త్యాగాలు చేయకు న్నా ఎవరికి వారు సంఘ జీవిగా మారితే అదే పెద్ద మేలవుతుంది. పుస్తక పఠ నానికి ఇంత శక్తి ఉందా అని అనుమానం కలిగితే కొంత కాలం రోజూ కొంత సమయాన్ని పుస్తకానికి కేటాయించి చూస్తే ఎవరికి వారే తమలో మార్పును గమనించవచ్చు.

అక్షరాలు దిద్దడం ద్వారా చదువు అబ్బుతుంది.

పుస్తకాల నిచ్చెనపైకి ఎగబాకడం ద్వారానే జ్ఞాన సముపార్జన సాధ్యమ వుతుంది. పాఠశాల, కళాశాల అందించిన విజ్ఞానం జీవనోపాధికి దిశానిర్దేశన చేస్తుంది. సుమారు పాతికేళ్ల పుస్తక సైదోడు పయనం మనిషి ఆజన్మాంతం సంఘంలో గౌరవప్రదమైన జీవనాన్ని అందిస్తోంది. ఉద్యోగంలోనో, వ్యాపారంలోనో లేదా మరో వ్యాప కంలో స్థిర పడిపోయిన మనిషి ఇక చదువు అయిపోయిందని, పుస్తకాలతో తనకు పని లేదని అనుకోవడంతోనే తొలి తప్పటడుగు పడుతుంది. పాతికేళ్ల సహవాసంతో మిగిలిన మూడు పాళ్ల జీవితానికి భరోసా ఇచ్చిన పుస్తకం జీవిత కాల నేస్తంగా భావించాలి. పాఠ్యగ్రంథాలకే పఠనం పరిమితమైన బతుకు ఒంటెద్దు పోకడలుపోతుంది. జీవితం లాగే చదువు కూడా బహుముఖీన మైంది. జీవితానుబంధంగా కుటుంబం, స్నేహితు లు, బంధువులు ఉన్నట్లే పుస్తక పఠన శీలతలోనూ వైవిధ్యముంది. మంచి పుస్తకం మానసిక ఉల్లాస వికసితకు తోడుగా జీవితంలో ఎదురయ్యే ఎన్నో జటిల సమస్యలకు సమాధానం ఇస్తుంది.

ఉన్నత స్థానాల్లో ఉన్నా ఎవరి ఇంటర్వూ చదివినా, ప్రసం గం విన్నా వారి అభిరుచుల్లో పుస్తక పఠనం తప్పకుండా ఉంటుంది. ఇంటర్వూలో పది ప్రశ్నలున్నా వాటిలో ఆ వ్యక్తి అభిరుచులు, ఇష్టమైన పుస్తకం ప్రస్తావన తప్పకుండా ఉంటుంది. పడుకునే ముందు ఇష్టమైన పుస్తకంలో కొన్ని పేజీలు చదివాక నిద్ర ప్రశాంతంగా పడుతుందని చెప్పిన కంపెనీ పెద్దలున్నారు. దినమంతా రకరకాల సమస్యలు, పరిష్కారాలతో సతమతమయ్యే ఉన్నతాధికారులు పుస్తక పఠనం ద్వారా సాంత్వన పొందుతామ న్నది ఉట్టి మాట కాదు. కథలు, నవలలు, ఆత్మకథలు జీవన సమస్యాపూరణానికి ఎంతో దోహదపడతాయి.

సమస్యలు సర్వ సాధారణం, వాటిలో సామ్యత కూడా ఉంటుంది. రచయిత జీవనానుభవసారం, చిక్కుముడుల విప్పతీతయే అధిక రచనల్లో ప్రతిఫలిస్తుంది. కాల్పనికత పెరిగిన కొద్దీ రచన పాఠకుడి మనసు కు దూరమవుతుంది. రచయిత తన స్వీమానుభవాల్ని, ఆలోచ నాల కల్లోలాన్ని, సముపార్జిత జ్ఞాణ భాండారాన్ని ఒక్కొక్కరికీ చెప్పలేడు. దూరాలకు చేరలేడు. కావునే అక్షరాన్ని ఆసరా చేసు కుంటాడు. దాని ద్వారా అసంఖ్యాక పాఠకులకు చేరువవుతాడు. పాఠకుడు ఆ జ్ఞానసారాన్ని ఆవాహన చేసుకొని తనను తీర్చి ది ద్దుకుంటాడు. ఈ చట్రంలో ప్రవేశించే అవసరం అందరికీ ఉంది.

ఇప్పటికీ పఠనాభిలాష ఉన్నవారైతే మంచి పుస్తకాన్ని ఎంపిక చేసుకోవాలి. పుస్తకాలలో మంచి పుస్తకాలు వేరయా అన్నట్లు రచయిత వివరాలను, పుస్తక పరిచయాలను, ఆవిష్కరణ సభావార్తలను ఆధారం చేసుకొని ఉపయుక్తా గ్రంథాలను ఎంపిక చేసుకోవచ్చు. వివిధ పత్రికల్లో వస్తున్న పుస్తక సమీక్షల ద్వారా కూడా ఎంపికను సులభం చేసుకోవచ్చు. ఒకట్రెండు ప్రచురణలకే నోచుకున్న మంచి పుస్తకం ఉండవచ్చు. పాతిక ప్రచురణలతో విర్రవీగే హానికారక సాహిత్యం ఉండవచ్చు. ఈ విచక్షణ అనుభవపూర్వకంగా క్రమక్రమంగా పెరుగుతుంది. ప్రముఖ సాహితీ వేత్తల సలహాలు కూడా ఉత్తమ గ్రంథ సేకరణకు తోడ్పడుతాయి. పుస్తక పఠనంపై ఆసక్తి పెరగాలంటే ముందు పుస్తక సేకరణ మొదలు పెట్టాలి. సేకరణ అంటే పుస్తకాన్ని అరువు తెచ్చుకోవడం కాదు, సొంతంగా కొనుక్కోవడమే.

పుస్తకం కొన్నప్పుడే దానిని తిరిగేయాలన్న బుద్ధి పుడుతుంది. పుస్తక సేకరణ హాబీగా మారిన కొద్దీ పుస్తకాలపై పెట్టే ఖర్చు భారమనిపించదు, వృథా అనిపించదు. పొద్దుటే వ్యాయామం క్రమం తప్పకుండా చేసినట్లే దినంలో ఏదో ఒక అనుకూల సమయం పుస్తక పఠనానికి కేటాయించాలి. ఈ నెల 23న హైదరాబాద్‌లో ఆరంభమైన హైదరాబాద్ బుక్ ఫెయిర్‌ను ప్రారంభిస్తూ రాష్ట్ర గవర్నర్ తమిళిసై అన్న మాటలు ఆదర్శనీయాలే. పుస్తకానికి వెల కట్టగలము కాని అది అందించే జ్ఞానానికి వెల కట్టలేమని, తాను నిత్య జీవితంలో చదవని రోజు లేదని తన ప్రసంగంలో అన్నారు. మీ అభిరుచికి తగ్గట్లు పుస్తక సేకరణ కూడా నేడే ఆరంభించవచ్చు. కొత్త సంవత్సరం జనవరి ఒకటి దాకా సాగే ఈ పుస్తకాల పండుగలో ఏడాదికి సరిపడా సాహితీ సంపదను సమకూర్చుకోవచ్చు. తమ పుస్తక పఠనా తృష్ణను సంతృప్తి పరచుకోవడమే కాకుండా మరి కొందరిని ఆ వలయంలోకి తీసుకు రావడానికి కొందరు చేస్తున్న కృషి అభినందనీయం.

తమిళనాడులోని తూత్తుకుడి జిల్లాలోని మంగలి షాపు యజమాని అయిన పొన్ను మరియప్ప తన షాపును పుస్తకాలతో నింపేశాడు. జుట్టు కత్తిరించుకోవడానికి వచ్చిన వారు ఎదురు చూసే సమయంలో ఆ పుస్తకాలు తిరిగేయాలని ఆయన ఆకాంక్ష. వారు పుస్తకాల్ని చదివిన సమయాన్ని బట్టి తాను తీసుకునే చార్జీలలో రాయితీ కూడా ఉంటుందట. ఆయన కృషికి జేజేలు పలకవలసింది. అదే విధంగా సాదిక్ హుస్సేన్ అనే పుస్తక ప్రియుడు తోపుడు బండిలో పుస్తకాలు వేసుకొని ఊరూరా తిరిగి పుస్తక పరిచయం, విక్రయం చేస్తున్నాడు. బంగ్లాదేశ్‌కు చెందిన పోలన్ సర్కిర్ అనే వృద్ధుడు తన చివరి 20 ఏళ్ల జీవన కాలంలో కాలి నడకను ఊర్లు తిరుగుతూ పుస్తకాలను ఉచితంగా పంచిపెట్టాడు. పుస్తక పఠనం ద్వారా తమకు ప్రాప్తించిన జ్ఞానమే వీరిని ఈ పనులకు పురి కొల్పిందనవచ్చు. నేటి అనేకానేక సమస్యలకు పరిష్కారంగా సామాజిక రుగ్మతలకు ఔషధంగా పని కొచ్చే పుస్తకాన్ని జీవితంలో భాగంగా మార్చుకునే ప్రయోగానికి నేడు శ్రీకారం చుట్టవచ్చు.

Solar Eclipse in many parts of the country