సూర్య గ్రహణం…. అలా చూస్తే ఇబ్బందులు తప్పవు

హైదరాబాద్: దశాబ్దం తరువాత పూర్తిస్థాయి సూర్యగ్రహణం ఏర్పడింది. ఉత్తర భారత్‌తో పోలిస్తే దక్షిణ భారత దేశంలో సూర్య గ్రహణ స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. గురువారం ఉదయం 8.14 నిమిషాలకు ప్రారంభమై… 11.24 నిమిషాలకు సూర్య గ్రహణం ముగియనుంది. సర్టిఫైడ్ సొలార్ ఫిల్టర్లు, గ్యాస్ వెల్డింగ్ గ్లాస్ ద్వారా గ్రహణాన్ని వీక్షించాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. స్మార్ట్ ఫోన్లలో సూర్యగ్రహణాన్ని బంధించొద్దని, సరైన లెన్స్, ఫిల్టర్లు లేకుండా చూస్తే భవిష్యత్‌లో ఇబ్బందలు తప్పవని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. సూర్యగ్రహణం సందర్భంగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఆలయాలు మూసివేశారు. సూర్యగ్రహణం విడిచిన అనంతరం ఆలయాలను శుద్ధి చేసి భక్తుల దర్శనానికి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట నుంచి అనుమతి ఇవ్వనున్నారు. ఇంత స్పష్టమైన సూర్యగ్రహణాన్ని చూడలంటే 2031 వరకు ఆగాల్సిందేనని శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు.

Solar eclipse turn the Sun into the Ring of Fire