బతుకు మెతుకుల మధ్య వ్యథ

తమ వారెట్లున్నరో తెలియక తల్ల డిల్లి

ఢిల్లీకి తరలివస్తున్న రైతుల కుటుంబాలు

ఇప్పటికే ఏడుగురు అన్నదాతల మృతి

న్యూఢిల్లీ : దేశ రాజధాని ఢిల్లీ శివార్లలోకి చేరి నిరసనలలో ఉన్న రైతులలో ఇప్పటికే ఏడుగురు రైతులు మృతి చెందారు. వీరిలో నలుగురు ఆక్సిడెంట్లలో చనిపోగా, ముగ్గురు గుండెపోటు ఇతరత్రా కారణాలతో కన్నుమూశారు. నూతన వ్యవసాయ చట్టాలను రద్దు చేయాలని కోరుతూ పంజాబ్, హర్యానా, యుపిల నుంచి దండుగా తమ ట్రాక్టర్లలో, ట్రాలీలలో తరలివచ్చిన రైతులలో అత్యధికులు పండుటాకు వయస్సులో ఉన్న ముదుసలి వారే. వీరికి అనేక రకాల వయోవృద్ధ అనారోగ్య సమస్యలు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు చలికాలం, కరోనా వైరస్ ముప్పు నేపథ్యంలో ఇక్కడికి వచ్చిన వారికి పలు రకాల సమస్యలు తలెత్తుతున్నాయి. తీవ్రమైన చలితో రైతులలో పలువురు పెద్దలకు జ్వరం, జలుబు వంటివి వస్తున్నాయి. దీనితో వారు డస్సిపోతున్నారు.

విషయం తెలియగానే రైతుల కుటుంబ సభ్యులు తమ స్వస్థలాల నుంచి ఉరుకులు పరుగులపై టిక్రి సరిహద్దులలోకి వస్తున్నారు. తమ వారి ఆలనాపాలనా చూసుకుంటున్నారు.అయితే తాము తిరిగి స్వస్థలాలకు వెళ్లేది లేదని, ఈ చట్టాలు రద్దు అయితే తప్ప కుటుంబాలకు అతీగతి ఉండదని వయస్సు మళ్లిన వారు భీష్మించుకున్నారు. ఈ ప్రాంతంలో ఇప్పుడు పలుచోట్ల ఉద్యమకారులకు ఆహారం , విశ్రాంతి ఏర్పాట్లు చేసేందుకు పలువురు ముందుకు వచ్చారు. అనేక చోట్ల శిబిరాలు వెలిశాయి. అయితే అనారోగ్యంతో తమ వారు బాధపడుతూ వేరే చోట చలిలో బాధలు పడుతూ ఉండటంపై వారి కుటుంబ సభ్యులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. తన భర్త, మరిది, ఇతర సమీప బంధువులు నిరసన స్థలిలో 12 రోజులుగా ఉండటంతో 45 ఏండ్ల రంజీత్ కౌర్‌కు తన సొంత ఊర్లో కంటి మీద కునుకులేని పరిస్థితి ఏర్పడింది.

దీనితో కౌర్ తమ వారిని చూసుకునేందుకు తరలివచ్చింది. చలి తీవ్రంగా ఉంది, తమ వారు ఉరుకులు పరుగులపై స్వెట్టర్లు, ఉన్ని బట్టలు , రగ్గులు వంటివి తీసుకోకుండానే వచ్చారని, పైగా తన భర్తకు బిపి ఉందని, కాలేయం దెబ్బతిని ఉందని తెలిపారు. ఇంటి నుంచి వచ్చేటప్పుడు ఈ మహిళ అల్లం, పసుపు, తేనే పలు ఔషధాలు తీసుకు వచ్చింది. బస్తాలలో వీటిని తీసుకువచ్చినట్లు, 500 మంది రైతుల వరకూ సరైన ఔషధ పానీయం సిద్ధం చేయనున్నట్లు , దీనితో వారిలో సరైన జీవం ఉంటుందని, చలి తీవ్రతను తట్టుకుంటారని తెలిపారు. పంజాబ్‌లో రెస్టారెంట్ నడిపే ఓ మహిళ కూడా ఇక్కడికి వచ్చింది.

తన కూతురు అల్లుడు ఇతరులు ఇక్కడికి నిరసనల కోసం తరలివచ్చారని, తాము గత వారం వచ్చామని తెలిపింది. అయితే ఎక్కడా నిద్రపోవడానికి వీల్లేకుండా ఉందని, దీనితో ట్రక్కులు, ట్రాలీల కిందనే విశ్రాంతి తీసుకోవల్సి వచ్చిందని తెలిపారు. రైతులకు తాము వేడివేడి జిలేబీలు, ఖీర్ ఇస్తున్నామని, పూరీలు చపాతీలు సమకూరుస్తున్నామని చెప్పారు. మందులు కూడా ఇస్తున్నామని చెప్పారు. ఇక్కడికి వచ్చిన తమ వారు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ తాము అనుకున్న విధంగా చట్టాలు రద్దు అయ్యేవరకూ ఇంటికి రాబోమని చెపుతున్నారని, దీనితో తామూ ఇక్కడికి వచ్చినట్లు చెప్పడంతో ఢిల్లీ శివారు అంతా ఇప్పుడు పంజాబీ రైతు ఫ్యామీలీ సెంటిమెంట్‌తో భావోద్వేగపు పంట పండుతున్నట్లుగా ఉంది.

Some fall ill, families arrive to help joined them