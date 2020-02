హైదరాబాద్: నగరంలోని పాతబస్తీలో దారుణం జరిగింది. చాంద్రాయణగుట్ట పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని తడ్లకుంట బస్తీలోని ఓ ఇంట్లో ఇద్దరు మహిళలు దారుణ హత్యకు గురయ్యారు. ఓ వ్యక్తి తన భార్యతో పాటు అత్తను కత్తితో దారుణంగా హత్య చేసినట్టు పోలీసులు గుర్తించారు. ఈ హత్యలకు ఆర్థిక లావాదేవీలే కారణమని స్థానికులు చెబుతున్నారు. అయితే నిందితునికి ఇప్పటికే రెండు వివాహాలు జరినట్టు పోలీసుల ప్రాథమిక విచారణలో తేలింది. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు మృతదేహాలను స్వాధీనం చేసుకుని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం ఉస్మానియా సర్కార్ దవాఖానకు తరలించారు. ప్రస్తుతం పరారీలో ఉన్న నిందితుడి కోసం గాలింపు చర్యలు చేపట్టామని పోలీసులు తెలిపారు. పూర్తి సమాచారం ఇంకా తెలియాల్సిఉంది.

Son in law murdered his wife and aunt At old city