సోనియా టీకా తీసుకున్నారు

రాహుల్, ప్రియాంక కూడా గడువు తర్వాత తీసుకుంటారు

బిజెపి విమర్శలను తోసిపుచ్చిన కాంగ్రెస్

న్యూఢిల్లీ: కాంగ్రెస్ అధ్యక్షురాలు సోనియా గాంధీ, రాహుల్ గాంధీలు కొవిడ్ టీకాలు తీసుకోకపోవడంపై బిజెపి నేతలు చేస్తున్న విమర్శలను కాంగ్రెస్ పార్టీ తిప్పికొడుతూ గురువారం దీనిపై సుదీర్ఘ వివరణ ఇచ్చింది. సోనియా గాంధీ టీకా రెండు డోసులు తీసుకున్నారని స్పష్టం చేసింది. సోనియా కుమార్తె ప్రియాంక గాంధీ కూడా ఒక డోసు తీసుకున్నారని, కుమారుడు రాహుల్ గాంధీ కొవిడ్‌నుంచి కోలుకున్నందున డాక్టర్ల సలహా మేరకు టీకా తీసుకుంటారని కాంగ్రెస్ అధికార ప్రతినిధి రణదీప్ సుర్జేవాలా తెలిపారు. ప్రభుత్వం అనవసర వివాదాలు సృష్టించడానికి బదులు రాజధర్మాన్ని పాటించి అందరికీ టీకా అందించాలని ఆయన సూచించారు. ‘అనవసర వివాదాలు సృష్టించి గొడవ చేసే బదులు మోడీ ప్రభుత్వం ఈ ఏడాది డిసెంబర్ చివరి నాటికి 100 కోట్ల భారతీయులకు టీకా అందించే లక్షంపై దృష్టి పెట్టాలి, కరోనా సెకండ్ వేవ్ సమయంలో ప్రజలను ఆదుకోలేకపోయిన ప్రభుత్వం పాటించాల్సిన ఏకైక రాజధర్మం ఇదే’ అని సుర్జేవాలా అన్నారు.

హర్షవర్ధన్ కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి అని, కాంగ్రెస్ అధ్యక్షురాలు రెండు డోసులు టీకా తీసుకున్న విషయం ఆయనకు తెలిసి ఉండాలని కూడా ఆయన అన్నారు. రాహుల్ గాంధీ ఏప్రిల్ 16న టీకా తీసుకోవలసి ఉంcrంది. అయితే ఆయనకు స్వల్పంగా ఫ్లూ లక్షణాలు కన్పించడంతో ఆర్‌టిపిసిఆర్ పరీక్షలు చేయించుకోగా పాజిటివ్‌గా తేలింది. కొవిడ్‌నుంచి కోలుకున్న అనంతరం డాక్టర్ల సలహా మేరకు గ్యాప్ తర్వాత ఆయన టీకా తీసుకుంటారని సుర్జేవాలా చెప్పారు. ప్రియాంక గాంధీ కూడా తొలి డోసు టీకా తీసుకున్నారని, అయితే ఆ తర్వాత ఆమె భర్త రాబర్ట్ వాద్రాకు మార్చి 28న కరోనా సోకడంతో, వ్యాక్సినేషన్ గడువు తీరిన తర్వాత ఆమె, భర్త ఇద్దరూ టీకా తీసుకుంటారని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

Sonia Gandhi has taken both doses of vaccine