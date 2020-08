విద్యార్థుల మాట వినండి

న్యూఢిల్లీ: నీట్, జెఇఇ-మెయిన్స్ నిర్వహించే విషయంలో విద్యార్థుల అభిప్రాయాలను ఆలకించి వారి అభీష్టానికి అనుగుణంగా చర్యలు తీసుకోవాలని కాంగ్రెస్ అధ్యక్షురాలు సోనియా గాంధీ శుక్రవారం కేంద్ర ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేశారు. కొవిడ్-19 మహమ్మారి ఉధృతి, కొన్ని రాష్ట్రాలలో వరదల కారణంగా నీట్, జెఇఇ-మెయిన్స్ పరీక్షలను వాయిదా వేయాలని కాంగ్రెస్‌తో సహా వివిధ ప్రతిపక్షాలు కోరుతున్నప్పటికీ కేంద్ర మాత్రం షెడ్యూల్ ప్రకారం ఈ ప్రవేశ పరీక్షలను నిర్వహిస్తామని స్పష్టం చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ ప్రవేశ పరీక్షల నిర్వహణకు అనుమతినిస్తూ గతంలో ఇచ్చిన ఉత్తర్వులను సమీక్షించాలని కోరుతూ ఆరు ప్రతిపక్ష పాలిత రాష్ట్రాల మంత్రులు సుప్రీంకోర్టులో శుక్రవారం రివ్యూ పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. కాగా, ఈ ప్రవేశపరీక్షల నిర్వహణను వ్యతిరేకిస్తూ ప్రదర్శనలు నిర్వహించడంతోపాటు, సోషల్ మీడియా వేదికగా నిరసన గళాన్ని కాంగ్రెస్ వినిపిస్తోంది.

ఇందులో భాగంగా విద్యార్థులనుద్దేశించి సోనియా గాంధీ వినిపించిన సందేశాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ సామాజిక మాధ్యమంలో ఒక వీడియో పోస్టు చేసింది. ఎంతో క్లిష్ట పరిస్థితిని ఎదుర్కొంటున్న విద్యార్థుల పట్ల తాను ఆవేదన చెందుతున్నానని, పరీక్షలు ఎప్పుడు జరగాలన్న విషయం విద్యార్థులే కాదు వారి కుటుంబ సభ్యులకు ఎంతో ముఖ్యమైనదని సోనియా తన సందేశంలో పేర్కొన్నారు. మీరే మా భవిష్యత్తు.. మెరుగైన భారతదేశాన్ని నిర్మించడంలో మీపైన ఆధారపడ్డాము. విద్యార్థుల భవిష్యత్తుకు సంబంధించి తీసుకునే ఏ నిర్ణయమైనా వారి అనుమతితోనే తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది అని సోనియా గాంధీ తన సందేశంలో విద్యార్థులనుద్దేశించి తెలిపారు.

Students are our future, we depend on them to build a better India, therefore, if any decision has to be taken regarding their future it is important that it is taken with their concurrence.: Congress President Smt. Sonia Gandhi #SpeakUpForStudentSafety pic.twitter.com/Jf18cmykbd

— Congress (@INCIndia) August 28, 2020