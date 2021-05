పాపం శాంతమ్మ..!

కోదాడ రూరల్ : సూర్యపేట జిల్లా కోదాడ మండల పరిధిలోని అల్వాలపురం గ్రామానికి చెందిన భూతం శాంతమ్మ(57)కు నలుగురు సంతానం. ఇద్దరు కూతుళ్లు, ఇద్దరు కొడుకులు. కూతుళ్ల పెళ్లిళ్లు చేసి అత్తగారింటికి పంపింది. రెండు ఎకరాల భూమిని సాగు చేసుకుంటూ చిన్న ఇంట్లో కొడుకులు, భర్తతో కాలం వెళ్లదీస్తోంది. ఉన్నట్టుండి భర్త మూడు సంవత్సరాల క్రితం మరణించాడు. కొడుకులు ఆమెకు మాయమాటలు చెప్పి రెండు ఎరకాల భూమిని అమ్మేశారు. పొలం అమ్మిన కొడుకులు చిల్లిగవ్వ కూడా తల్లికి ఇవ్వలేదు. ప్రభుత్వం మంజూరు చేసిన వృద్ధాప్య పింఛన్‌తో కాలం గడుపుతోంది. ఇటీవల ఆమెను గేదె తలగడంతో ఎడమ కాలు తొంటిలో విరిగింది.

ఇద్దరు కొడుకులూ ఏ మాత్రం పట్టించుకోకపోవడంతో వైద్యం చేయిస్తానని ఓ కూతురు తన ఇంటికి తీసుకెళ్లింది. అక్కడ అల్లుడు నిరాకరించడంతో తిరిగి తల్లిని అల్వాలపురంలో వదిలేసి వెళ్లింది కూతురు. వైద్యం చేయిస్తారేమోనని ఆమె కొడుకుల ఇళ్ల ముందు నేలపై పడిగాపులు కాస్తున్నా ఆ తల్లిపై ఏ మాత్రం కనికరం చూపడం లేదు. ఆమెకు వస్తున్న వృద్ధాప్య పింఛన్‌ను కూడా కొడుకులు లాక్కుంటున్నారే తప్ప తల్లికి వైద్యం చేయించడం లేదని స్థానికులు పేర్కొంటున్నారు. కనీసం ఆమెను ఇంట్లోకి కూడా రానివ్వడం లేదు. దీంతో ఆమె కాలు విరిగిన నొప్పితో ఆరుబయటనే బిక్కుబిక్కుమంటూ కాలం గడుపుతోంది. ఇప్పటికైనా సంబంధిత అధికారులు స్పందించి శాంతమ్మకు న్యాయం చేయాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు.

Sons throws old mother out of house in kodad