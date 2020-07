కన్న కూతుళ్లను కాడెద్దులుగా మార్చిన రైతు

ప్రముఖ నటుడు సోనూసూద్ మరోసారి దాతృత్వాన్ని చాటుకున్నాడు. అక్కాచెల్లెలు కాడి ఎద్దులుగా మారిన సంఘటన చిత్తూరు జిల్లా మదనపల్లిలో చోటు చేసుకుంది. ఓ టమోటా రైతు వ్యవసాయం చేయడానికి ఎద్దులు లేక, కూలీలకు డబ్బులు ఇవ్వలేక కన్న కూతుళ్లను కాడెద్దులుగా మార్చాడు. ఇద్దరు కూతుళ్లు కాడి పట్టుకోని నడుస్తుంటే వెనక నుంచి రైతు, ఆయన భార్య విత్తనాలు వేసుకుంటూ వెళ్లారు. ఈ వీడియో చూసిన సోనూ.. అక్కాచెల్లెళ్ల కష్టాన్ని చూసి చల్లించిపోయిన మొదట రెండు ఎద్దులు ఇంటికి పంపిస్తానన్నాని, ఆ తర్వాత ట్రాక్టర్ ఇస్తానని ప్రకటించారు. రైతులు దేశానికే గర్వకారణమన్న సోనూ.. ఆ అమ్మాయిలు చదువులపై దృష్టి సారించాలి అని ట్వీట్ చేశాడు.

This family doesn’t deserve a pair of ox 🐂..

They deserve a Tractor.

So sending you one.

By evening a tractor will be ploughing your fields 🙏

Stay blessed ❣️🇮🇳 @Karan_Gilhotra #sonalikatractors https://t.co/oWAbJIB1jD

— sonu sood (@SonuSood) July 26, 2020