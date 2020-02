హైదరాబాద్: అభిమానానికి అవదులు లేవు. నాయకులపై అనేక విధాలుగా అభిమానాన్ని చాటుకుంటూ గుర్తింపు పొందుతారు. ఈ నేపథ్యంలో హైదరాబాద్ శివార్లలోని కుత్బుల్లాపూర్‌కు చెందిన టిఆర్‌ఎస్ విద్యార్థి విభాగం కార్యకర్త రవికిరణ్ తనవీపుపై పచ్చబొట్టుతో కెటిఆర్ చిత్రాన్ని చిత్రీకరించుకుని వీరాభిమానాన్ని చాటుకున్నారు. ఈ పచ్చబొట్టు చిత్రం కెటిఆర్‌తోపాటు పలువురు టిఆర్‌ఎస్ నాయకులకు ట్విట్టర్‌లో పోస్టుచేశారు. ఈ ట్విట్ చూసిన కెటిర్ ఇలాంటి చర్యలను సమర్ధించనని ఘాటుగా స్పందించారు. ఇది మంచి సంప్రదాయం కాదని ఆయన ట్విట్టర్‌లో హితవు చెప్పారు.

Is that for real!!!! 😐 Sorry brother but I don’t support or endorse these. It’s absolutely unhealthy and disturbing 🙏 https://t.co/JlS7pqE7NO

— KTR (@KTRTRS) February 24, 2020