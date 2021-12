టీమిండియాను వెంటాడుతున్న విభేదాలు

సౌతాఫ్రికా సిరీస్ భారత్‌కు సవాల్ వంటిదే!

మనతెలంగాణ/క్రీడా విభాగం: సౌతాఫ్రికాతో త్వరలో ప్రారంభమయ్యే మూడు మ్యాచ్‌ల టెస్టు సిరీస్ టీమిండియాకు సవాల్ వంటిదేనని చెప్పక తప్పదు. వన్డే కెప్టెన్ ఎంపిక విషయంలో భారత క్రికెట్‌లో నెలకొన్న వివాదం పెను సంచలనంగా మారింది. గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా విరాట్ కోహ్లికి భారత క్రికెట్ బోర్డు చెక్ పెట్టింది. అతన్ని కేవలం టెస్టు కెప్టెన్సీకే పరిమితం చేస్తూ బిసిసిఐ సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇది ఒక విధంగా విరాట్‌కు షాక్ లాంటి పరిణామమే. దీన్ని జీర్ణించుకోలేక పోతున్నాడు. తాను వన్డేల్లో, టెస్టుల్లో కెప్టెన్‌గా కొనసాగుతానని బోర్డుకు ముందుగానే చెప్పినా ఫలితం లేకుండా పోయింది. సెలెక్టర్లు మాత్రం కోహ్లిని కాదని వన్డే కెప్టెన్‌గా రోహిత్ శర్మను నియమించింది. అంతేగాక టెస్టుల్లో వైస్ కెప్టెన్‌గా కూడా రోహిత్‌ను నియమించి విరాట్‌కు మరింత షాక్ ఇచ్చింది.

చాలా కాలంగా టెస్టుల్లో టీమిండియాకు వైస్ కెప్టెన్‌గా వ్యవహరించిన అజింక్య రహానెను కాదని రోహిత్‌కు డిప్యూటీ బాధ్యతలు అప్పగించడంతో విరాట్ తీవ్ర ఆగ్రహంతో ఉన్నట్టు తెలిసింది. ఇక ఈ వివాదం నేపథ్యంలో భారత క్రికెట్ జట్టు రెండు గ్రూపులుగా విడిపోయిందనే వార్తలు జాతీయ మీడియాలో వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో కీలకమైన దక్షిణాఫ్రికా సిరీస్‌లో భారత్ ఎలా ఆడుతుందనేది అందరిలోనూ ఆసక్తి రేకెత్తిస్తోంది. భారత క్రికెట్‌పై తనదైన ముద్ర వేసిన విరాట్ కోహ్లి గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా తీవ్ర ఒత్తిడిని ఎదుర్కొంటున్నాడు. ఇలాంటి స్థితిలో అతను జట్టును ఎలా నడిపిస్తాడో ఎవరికీ అంతుబట్టకుండా మారింది. అంతేగాక రాహుల్ ద్రవిడ్ ప్రధాన కోచ్‌గా బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత విదేశీ గడ్డపై భారత్ ఆడుతున్న సిరీస్ ఇదే కావడంతో మరింత ప్రాధాన్యత ఏర్పడింది.

ఇద్దరికీ కీలకం..

మరోవైపు సౌతాఫ్రికా సిరీస్ ఇటు కెప్టెన్ విరాట్ కోహ్లికి అటు ప్రధాన కోచ్ రవిశాస్త్రికి కీలకమేనని చెప్పాలి. ప్రస్తుతం జట్టులో నెలకొన్న అనిశ్చిత పరిస్థితుల నేపథ్యంలో ఆటగాళ్లందరిని ఒకతాటిపై తెచ్చి ముందుకు సాగడం ద్రవిడ్‌కు తేలికేం కాదు. చాలా కాలంగా టీమిండియాలో ఎదురులేని శక్తిగా కొనసాగుతున్న కోహ్లితో ద్రవిడ్ ఎలా సర్దుకు పోతాడో చెప్పలేం. అయితే ఎంతటి క్లిష్ట పరిస్థితులు ఎదురైనా దాన్ని తట్టుకుని ముందుకు సాగడంలో ద్రవిడ్‌కు సాటిలేదు. దీంతో సఫారీ సిరీస్‌లో ద్రవిడ్ తన మార్క్ నిర్ణయాలతో ముందుకు సాగడం ఖాయమే.

ఇక కోహ్లి కూడా ఈ సిరీస్‌లో బ్యాటర్‌గా, కెప్టెన్‌గా సత్తా చాటాలనే పట్టుదలతో ఉన్నాడు. తనను ఘోరంగా అవమానించిన బోర్డు పెద్దలకు తానెంటో చూపాలని తహతహలాడుతున్నాడు. కొంతకాలంగా వరుస వైఫల్యాలు చవిచూస్తున్న కోహ్లి సౌతాఫ్రికా సిరీస్‌లో మెరుగైన బ్యాటింగ్‌ను కనబరిచేందుకు సిద్ధమయ్యాడు. అంతేగా సఫారీ గడ్డపై అందని ద్రాక్షగా ఉన్న టెస్టు సిరీస్ విజయాన్ని అందుకోవాలనే లక్షంతో కనిపిస్తున్నాడు. ఇక తాను ఎంతో ఇష్టపడే సిరాజ్, రాహుల్, రహానె, పుజారా, ఉమేశ్ తదితరులు అతనికి అండగా నిలిచేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారు. దీంతో ఈ సిరీస్‌లో భారత్ మెరుగైన ప్రదర్శన చేయడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.

South Africa Test series is likely to be a challenge for India