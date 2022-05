నాలుగు రోజులు ముందుగానే నైరుతి

27న కేరళను తాకే అవకాశం

రెండు, మూడు రోజుల ముందుగా రాష్ట్రంలోకి రుతుపవనాలు

భారత వాతావరణ శాఖ అంచనా

మనతెలంగాణ/హైదరాబాద్: నైరుతి రుతుపవనాలు ఈసారి నాలుగు రోజుల ముందుగానే దేశంలోకి, రెండు, మూడు రోజుల ముందుగా రాష్ట్రంలోకి వచ్చే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండి) అంచనా వేసింది. మే 27న నైరుతి రుతుపవనాలు కేరళను తాకడంతో వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. వాస్తవానికి, జూన్ 1న రుతుపవనాలు దేశంలోకి ప్రవేశించాల్సి ఉండగా ఈసారి నాలుగు రోజులు ముందుగానే వచ్చే అవకాశం ఉన్నట్టు భారత వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. వాయువ్య భారతదేశంలో కొన్ని చోట్ల అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్న తరుణంలో నైరుతి రుతుపవనాల ముందస్తుగా రావడం గమనార్హం. అంతకన్నా ముందే మే 15 నాటికే అండమాన్ నికోబార్ దీవులను రుతుపవనాలు తాకే అవకాశం ఉన్నట్టు వాతావరణ శాఖ అంచనా వేస్తోంది. ఈ రుతు పవనాల ఆగమనంతోనే దేశంలో వర్షాకాలం మొదలైనట్టుగా పరిగణిస్తారు.

గత ఏడాది జూన్ 5న నైరుతి రాష్ట్రంలోకి…

మన దేశంలో దాదాపు సగం కంటే ఎక్కువ వ్యవసాయ భూములు వర్షాధారమే. అందువల్ల జూన్ నుంచి సెప్టెంబర్ మాసాల మధ్య కురిసే వర్షాలపైనే దేశంలో దాదాపు సగానికి పైగా వ్యవసాయ సేద్యం ఆధారపడి ఉంటుంది. అయితే ఈనెల 15న దక్షిణ అండమాన్, ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో నైరుతి రుతుపవనాలు ప్రవేశిస్తాయని అనంతరం 15 రోజుల తరువాత కేరళ తీరాన్ని తాకే అవకా శం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఈనేపథ్యంలో కేరళ నుంచి తెలంగాణకు చేరడానికి 5 నుంచి 6 రోజుల సమయం పడుతుందని జూన్ 8 కన్నా ముందే రాష్ట్రాన్ని నైరుతి తాకనుందని వాతావరణ శాఖ పేర్కొంది. గత సంవత్సరం జూన్ 5న నైరుతి రాష్ట్రంలోకి ప్రవేశించింది. ప్రస్తుతం ఈసారి కూడా ముందుగానే నైరుతి రాష్ట్రాన్ని తాకే అవకాశం ఉంది.

