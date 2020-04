రైతన్నలకు శుభవార్త

ఈసారి సాధారణ వర్షపాతం

జూన్ 1న కేరళకు నైరుతి..

10న తెలంగాణకు రుతు పవనాలు

హైదరాబాద్ : దేశవ్యాప్తంగా ఈసారి సాధారణ వర్షాలు కురస్తాయని భారత వాతావరణ శాఖ అంచనా వేస్తోంది. ముఖ్యంగా దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో సాధారణం కంటే ఎక్కువ వర్షపాతం నమోదు అవుతుందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు బుధవారం వెదర్ ఫోర్ కాస్ట్ సమావేశంలో వెల్లడించారు. రానున్న వర్షాకాలం ఎలా ఉండబోతోందన్న అంశంపై ఈ సమావేశాన్ని అధికారులు నిర్వహించారు. వచ్చే వర్షాకాలం ఎలా ఉండబోతోందన్న అంశంపై అంచనాలను ఖరారు చేసిన భారత వాతావరణ శాఖ బుధవారం వాటి వివరాలను మీడియా కు వెల్లడించింది. రుతుపవనాలు ఆలస్యంగా వచ్చి, ఆలస్యంగా వెళ్లిపోతాయని వాతావరణ శాఖ ఓ అంచనాకు వచ్చింది.

డైనమిక్ మోడల్ ప్రకారం ఈ సారి సాధారణం కంటే కాస్త ఎక్కువ వర్షపాతం నమోదు అవుతుందని వాతావరణ శాఖ పేర్కొంది. లా-నినా పరిస్థితుల వల్ల అధి క వర్షపాతం నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని అధికారు లు పేర్కొన్నారు. దేశంలో వివిధ ప్రాంతాలవారీగా చూసుకుంటే ఉత్తరాది రాష్ట్రాల్లో ఈ ఏడాది వర్షాలు సాధారణం గా ఉంటాయని వాతావరణ శాఖాధికారులు తెలిపారు. కరోనా కష్టకాలంలో రైతాంగానికి ఇది శుభవార్త అని, దేశవ్యాప్తంగా వర్షపాతం సగటున 96నుంచి 104శాతం మధ్య నమోదు అయ్యే అవకాశ ఉందని వారు తెలిపారు.

జూన్ 1వ తేదీన కేరళకు నైరుతి రుతుపవనాలు

జూన్ 1న కేరళను నైరుతి రుతుపవనాలు తాకుతాయని, మహారాష్ట్ర, గుజరాత్, చత్తీస్‌గఢ్, మధ్యప్రదేశ్, తెలంగా ణ, ఆంధ్రప్రదేశ్, ఒడిశా, జార్ఖండ్, బీహార్, యూపీలో ని కొన్ని ప్రాంతాల్లో నైరుతి రుతుపవనాలు రాక 3 నుంచి 7 రోజులు ఆలస్యమయ్యే అవకాశం ఉందని, అదే సమయంలో రుతుపవనాల తిరోగమనంకూడా ఆలస్యమయ్యే అవకాశముందని వాతావరణ శాఖ ఓ అంచనాకు వచ్చిం ది. దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో కేరళ, కర్ణాటక, తెలంగాణ, దక్షిణ మహారాష్ట్ర, ఛత్తీస్‌గఢ్, ఎపిలోని కోస్టల్ తీరంలో వర్షాలు పుష్కలంగా కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖాధికారులు వివరించారు. మిగిలిన రాష్ట్రాల్లో వర్షపాతం సాధారణం గా నమోదవుతుందని వారు అంచనా వేస్తున్నారు.

వీడియో కాన్ఫరెన్స్‌లో సూచించిన పలు అంశాలు

పలు రాష్ట్రాల అధికారులతో నైరుతి రుతుపవనాలకు సంబంధించి వీడియా కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా అధికారులు వీడియో కాన్ఫరెన్స్‌లో సూచించిన పలు అంశాలు ఈ విధంగా ఉన్నాయి.

1. పరిణామాత్మకంగా, రుతుపవనాల కాలానుగుణంగా (జూన్ నుంచి సెప్టెంబర్) వరకు వర్షపాతం 5శాతం మోడల్ లోపంతో దీర్ఘకాలిక సగటు (ఎల్‌పిఏలో 100 శాతం) ఉంటుంది.

2. 1961 నుంచి 2010 కాలానికి దేశవ్యాప్తంగా సీజన్ వర్షపాతం దీర్ఘకాలిక సగటు (ఎల్‌పిఏ) 88 సెంటిమీటర్లుగా నమోదయ్యింది.

3.పసిఫిక్ మహాసముద్రంపై ఎల్‌నినో సదరన్ ఆసిలేషన్ (ఎన్‌సో)తో పాటు హిందూ మహాసముద్రంలో డైపోల్ (ఐఓడి) పరిస్థితులు ప్రస్తుతం తటస్థంగా ఉన్నాయి.

4. వాతావరణ నమూనాల సూచన ప్రకారం వచ్చే రుతుపవనాల కాలంలో ఇవే పరి స్థితులు కొనసాగే అవకాశం ఉంది.

5.కొన్ని ఇతర ప్రపంచ వాతావరణ నమూనాలు ఈ సీజన్ యొక్క రెండోభాగంలో పసిఫిక్ మహాసముద్రం మీద బలహీనమైన లా నినో పరిస్థితుల అభివృద్ధికి అవకా శం సూచిస్తున్నాయి.

6.రెండోదశ సూచనలో భాగంగా ఈ సంవత్సరం ఐఎండి మే చివరివారంలో, జూన్ 2020 మొదటివారంలో పరిస్థితులకు అనుగుణంగా సూచనలు జారీ చేస్తాం.

7. దేశవ్యాప్తంగా నెలవారీ (జూలై, ఆగష్టు) వర్షపాతం భారతదేశంలోని నాలుగు విస్తృత భౌగోళిక ప్రాంతాల్లో కాలానుగుణంగా (జూన్, సెప్టెంబర్) వర్షపాతం కోసం ప్రత్యేక సూచనలు జారీ చేయబడుతాయి.

8.నైరుతి రుతుపవనాలు (జూన్ నుంచి సెప్టెంబర్) వరకు వర్షపాతం మొత్తం రెండు దశల్లో భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండి) కార్యాచరణ జారీ చేయనుండగా, మొదటిదశ సూచన ఏప్రిల్‌లో, రెండోదశ సూచన మే లేదా జూన్‌లో జారీ చేయబడుతుంది.

9.2012 నుంచి ప్రయోగాత్మకంగా సూచనలు రూపొందించడానికి మాన్‌సూన్ మిషన్ కింద అభివృద్ధి చేయబడిన డైనమిక్ గ్లోబల్ క్లైమెట్ ఫోర్‌కాస్టింగ్ సిస్టమ్ (సిఎఫ్‌ఎస్)ను ఐఎండి ఉపయోగిస్తోంది.

Southwest monsoon likely to set in over Kerala on June 4