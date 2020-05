లక్నో: ఉత్తర్ ప్రదేశ్ లో దారుణ సంఘటన జరిగింది. దుండగలు తండ్రీకొడుకును కాల్చి చంపడం స్థానికంగా కలకలం రేపింది. మృతులను ఎస్పి నేత, అతడి కుమారుడిగా గుర్తించారు. సాంబాల్ జిల్లాలో ఉపాధి హామీ పనుల్లో భాగంగా చేపట్టిన రోడ్డు విస్తరణ పనుల్లో వివాదం తలెత్తడంతో రెండు వర్గాలుగా విడిపోయి ఘర్షణకు దిగారు. ఎస్పి నేత వర్గం, మరో వర్గం పరస్పరం దూషనలకు దిగింది దీంతో రెచ్చినపోయిన ప్రత్యర్థులు నడిరోడ్డుపై అందరూ చూస్తుండగానే ఎస్పి నేత, అతడి కుమారుడిని తుపాకితో కాల్చి చంపారు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనాస్థలానికి చేరుకొని మృతదేహాలను పోస్ట్ మార్టం నిమిత్తం ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు కొంతమందిని అదుపులోకి తీసుకున్నామని, మూడు టీమ్ లతో ఈ కేసును దర్యాప్తు చేపట్టనున్నట్లు తెలిపారు.

SP leader and son killed in Sambhal district in UP