కాలం సృష్టించుకున్న కవి

“Our poetry is a written art, more difficult than common speech, demanding a higher degree of conscious deliberation” George Thomson, Marxism and Poetry అద్దాన్నీ ఆకారాన్నీ విభజించలేనట్లే జీవితాన్నీ, కవిత్వాన్నీ వేరు వేరుగా దర్శించలేకపోతున్నాను. జీవితాన్నీ, కవిత్వాన్నీ ఎన్నడూ తెలిసి కానీ తెలియక కానీ నేను అశ్రద్ధ చేయలేదు’అని ప్రకటించిన ధీరోదాత్త కవి జూకంటి జగన్నాథం. వెనుకబడిన తరగతుల గొంతుకగా ఊరు సిరిసిల్ల నుంచి, తెలంగాణ నేల నుంచి ఆధునిక తెలుగు కవిత్వానికి సరికొత్త జవసత్త్వాలు సమకూర్చి అస్తిత్వ ప్రకాశాన్నిచ్చారు. తన కవిత్వ సర్వస్వానికి రాసుకున్న పై మాటలు తాను జీవితంలో అనుభవించిన కడగండ్లకు, సమాజంలో పోటెత్తిన ఉద్యమాలకు కవిగా ప్రభావితమైన తీరుకు విస్పష్ట ప్రతిస్పందన.

ఏ కవినైనా అర్థం చేసుకోవడానికి,అంచనా వేయడానికి ఆ కవి తన కవితా క్షేత్రపు నడిమిట్లో నిలబడి ఇస్తున్న వాంగ్మూలమే ప్రధాన ఆధారం. మరొకరెవరో ఇచ్చే కితాబు కంటే కవి స్వయంవ్యక్త (Selfexistent) అభిజ్ఞ ఎంతో విలువైనది.ఈ నేపథ్యంలోంచి చూస్తే జూకంటి ఆత్మవిశ్వాసంగల కవి అని,ఆశయపుష్టి గల కవి,సమరశీల కవి అని తెలుస్తుంది.ఇట్లా తనను తాను మలచుకోవడానికి వెన్నంటివున్న స్నేహాలు, శత్రుత్వాలు,కష్టసుఖాలు,జయాపజయాలు,కోపతాపాలు, భయానుకంపాలు, ఇష్టాయిష్టాలు, ఆసక్తులు అనురక్తులు,బ్రతుకుదెరువు, అందుకు ఎంచుకున్న గమ్యం గమనం కారణాలుగా కనిపిస్తున్నాయి.మహాకవి శ్రీ శ్రీ అన్నట్టు ‘ కవి తాను సాలెపురుగు లాగ తనలోంచే దారాలు తీసి పసందైన సాలెగూడు నిర్మిస్తున్నానకుంటాడు. కాని కవులెప్పుడూ తుమ్మెదలలాంటి వాళ్లు. ఎన్నెన్నో పువ్వులనుంచి మధువులు సేకరిస్తారు. ఏ పువ్వునూ జ్ఞాపకం చెయ్యని తియ్యని తేనె ఆ కవుల ద్వారా మనకులభిస్తుంది‘.

జూకంటి తనను ఆవరించిన సకల అనుభూతుల నుంచి, ముంచెత్తిన ఆక్రందనల నుంచి సందర్భాలను ఏరి,సన్నివేశాలను కోరి సుందరమైన మధురమైన కవిత్వాన్ని సృష్టించారు. ఇక్కడే కొడవటిగంటి చెప్పిన ‘అన్ని రకాల చైతన్యమూ జీవితం నుంచే పుట్టాలి. అనేక మతాలూ,తాత్వికభావాలూ,సాహిత్యమూ జీవితమే పునాదిగా గలవి. జీవితం దేశ,కాల ప్రభావాలకు అనుగుణంగా మారుతుంది‘ మాటను కూడా జూకంటి కవిత్వానికి జోడించుకోవాలి. అయితే శ్రీశ్రీ చెప్పిన తేనెలను మించి అనితర సామ్యమైన రుచి,కొకు చెప్పిన సమాజాన్ని నిశితంగా ప్రతిబింబించే సలక్షణం అందరి కవిత్వాలకు ఉండదు.ఎవరైతే జీవితంలో నిబద్ధతను ఎదురీతను అనాయాసంగా భావిస్తారో,కళామర్మాలనెరిగి నమి న సత్యం కోసం సమాజ హితం కోసం సృజన చేస్తారో అటువంటి కవుల కవిత్వానికే జగద్ధితం ప్రాప్తిస్తుంది.

జగద్ధితం జాతిహితం రెండూ జూకంటి కవితా దృక్పథం. చేకూరి రామారావు DOWN TO THE EARTH An Anthology of Post Modern Telugu Poetry గ్రంథానికి ముదుమాట Opening the doors of modern Telugu poetryలో పేర్కొన్నట్టు వచన కవితా శాఖ ‘More commitment to life than to a particular philosophy. Care for the expression along with content. Overall acceptance of secular and democratic values and acceptance of free verse as a modern medium without totally rejecting the liberalized metrical forms of rhythm ( moraic metres)’ లక్షణాలను పరిపోషిస్తూ ఆధునిక కవిత్వ చరిత్రలో తనకో పుటను భద్రపరచుకున్న కవిజూకంటి. సామాజిక వికాసం సాంస్కృతిక చైతన్యం ఈయన కవిత్వపు అంతస్సూత్రాలు. కొడిగట్టిన గ్రామీణం నుంచి గోదావరిలోయ ఉద్యమాల్లో రాసిన కవి, ఉద్యమంలా రాస్తున్న కవి.బతుకు పొరలన్నిటికీ కవిత్వాన్ని ప్రతిక్షేపించి విలువలకోసం తపిస్తున్న అవిశ్రాంత కవి కూడా.

మాయ మర్మం కుటిలత్వం సంకుచితత్వం స్వార్థం కుక్షింభరత్వం కుతికెలదాకా ఎక్కి గాలి మెసలక మృత్యసదృశంగా కొట్టుమిట్టాడుతున్న మనుషులకు జూకంటి కవిత్వం ఒక హెచ్చరిక,మూలవాసులకు తాడిత పీడిత జనావళికి నిర్వాసితులకు బాధాసర్పద్రష్టులకు బర్బరీకులకు గొప్ప ఉపశమనం, సంజీవని. వ్యక్తి ఆరాధన పెచ్చరిల్లిన పర్యవసానంగా రాజ్యాంగ బద్దంగా నియంతృత్వం ప్రజాస్వామ్యాన్ని ఖూనీ చేసిన ఎమర్జన్సీ దుష్ట కాలంలో ఒక ఎరుకతో జనం గొంతుకగా జూకంటి జగన్నాథం కవిత్వాన్ని సామాజిక చర్యగా ప్రారంభించారు. గ్లోబలైజేషన్ కోర సాచిన వ్యాపార నయా సామ్రాజ్య స్వామ్యపు ఆగడాల మీద బలమైన తిరుగుబాటు బావుటా ఎగురవేశారు, తొంభైయవ దశకపు అస్తిత్వ ఉద్యమాలకు వలసినంత ఉప్పందించారు, మలిదశ తెలంగాణ రాష్ట్రోద్యమాన్ని బేషరతుగా సమర్థించి క్రియాశీలకంగా పాల్గొనడమే కాకుండా, పునర్నిర్మాణంలో గట్టిగా జూకంటి తన వాణిని వినిపిస్తున్నారు.

ఇన్ని పరిణామాల్లో రాస్తున్నాడు కనుకనే ఈయన కవిత్వం ప్రవాహసదృశమైంది. నాలుగున్నర దశాబ్దాల తన సాహిత్య జీవితంలో సోషలిస్టు,సెక్యులరిస్టు,ఫూలే అంబేద్కరిస్టు, తెలంగాణ వాద సిద్ధాంతాలకు నిబద్ధుడై ఉంటూ ’ పాతాళ గరిగె (1993)’ తో ముద్రణ ప్రారంభించి ’ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్’, ’గంగడోలు’, ’వాస్కోడిగామా డాట్ కాం’, ’పిడికెడు కలలు దోసెడు కన్నీళ్లు’, ’బొడ్డు తాడు’, ’చిలుక రహస్యం’, ’ఊరు ఒక నాటుమడి(2018)’ మొదలైన పదిహేనుకు పైగా వైవిధ్య భరితమైన కవితాసంపుటాలను జూకంటి వెలువరించారు. ప్రతిష్ఠాత్మక ఫ్రీవర్స్ ఫ్రంట్ అవార్డు,తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం ప్రతిభా పురస్కారంతో పాటు పలు రాష్ట్ర స్థాయి అవార్డులు అందుకున్నారు.కీలకమైన సమయంలో తెలంగాణ రచయితల వేదిక రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు (2007-2013) గా బాధ్యతలు నిర్వర్తించడంతో పాటు ఇతర సంస్థలెన్నెంటినో నడిపారు. అనేక జాతీయ అంతర్జాతీయ సాహిత్య సాంస్కృతిక సమావేశాల్లో అట్టడుగు వర్గాలకు ప్రాతినిధ్యం వహించారు.

భావజాల స్పష్టత ఉంటేనే కవి రాణించ గలడు అనడానికి నిలువెత్తు నిదర్శనం. మానవీయ స్పృహ,ప్రాంతీయ చైతన్యం,అత్యాధునిక పరిభాష, ప్రతీపాలంకార ప్రతీకలు,సహజ కవితావేశం జూకంటి కవితాలక్షణాలు.మొత్తంగా చూసినప్పుడు ఈయనొక నిరసన పద్యం. కన్నడం, తమిళం, హిందీ,ఇంగ్లీషు భాషల్లోకి కవితలు విశిష్టంగా అనువదించబడ్డాయి.కవిత్వంతో పాటు,కథ,విమర్శ ప్రక్రియల్లో నిష్ణాతుడైన జూకంటి సాహిత్య కృషిని దృక్పథాన్ని సత్కరించదలచి ఈ యేడాదికి తెలంగాణ సారస్వత పరిషత్తు సినారె పేరున స్థాపించిన విశిష్ట పురస్కారాన్ని అందిస్తున్నది. ‘రాజుకొని రాజుకొని / మనసున మనసు లేక / మసిలి మసిలి / ఎంతకూ నిద్రపట్టక / ఒక్క జాగల కాలునిలువక / గుండెను చేతులకు తీసుకొని నిమిరినట్టు కవిత ’కేర్’ మంది ‘( వాన చినుకుల్! పసి పలుకుల్!! ) అనే పంక్తుల్ని వల్లెవేస్తే తెలుస్తుంది. ఎనబైల్లో పల్లెలూ పట్టణాలూ అంతటా విప్లవ శక్తుల ప్రభ ప్రబలంగా ఉండేది.భూస్వామ్యం అంతం కోసం,పీడన తొలగింపు కోసం ప్రతి కవి ఇంక్విలాబ్ జిందాబాద్ అన్నవాడే.

అప్పటి వాతావరణాన్ని చూపెట్టే ఈ కవిత- ’ఇక్కడ ఈ దేశంలో బోలెడంత దోపిడీ వుంది /సమస్య మూలాల్లోకెళ్లకుండానే / పరిష్కారాన్ని వెతక్కు! /ఎక్కడ జీవితం / చాపకింద నీరులా ప్రవహిస్తుందో / అక్కడ వెతకడానికి ఉద్యమించు /పెరట్లోని మట్టిలోంచి లేచిన /నందివర్ధనాన్ని కౌగిలించుకో /ఒక వంద గీతాలు దొరకుతాయి / ఒక వేయి సంగీతాలు వినిపిస్తాయి!! ’(వెతుకులాట)/జూకంటి గతితార్కిక భౌతిక వాదపు నగిషీని పట్టిస్తుంది. కళావాదుల వలె వైయక్తిక ఆసక్తుల గురించి కాకుండా, కాలం ఇచ్చిన ఎజెండాను భుజాలకెత్తుకోవడం,ప్రజల మేనిఫెస్టోను రచనాజీవితంగా స్వీకరించడమే సామాజిక కవుల ప్రగతిశీల కవుల బాధ్యత. ఈ బాధ్యత రీత్యా రాజ్యంతోనూ ఘర్షణ తప్పదు.రాజ్యం ప్రయోగించే ప్రత్యక్ష పరోక్ష అణచివేతలకు నిజమైన కవి వెనుదిరగడు.వెనుదిరిగినవాడు వీరుడూ విప్లవకారుడే కాదు.

నేల పొరల్లో బలమైన స్థావరాన్ని కలిగున్నవాణ్ణి /నన్నిప్పుడు ఏ యుద్ధతంత్రాలూ ఆపలేవు / ఏ ప్రభుత్వాలూ ఏ చట్టాలూ /ఏ నీతులూ ఏ గోతులూ /ఏ సాక్ష్యాలూ ఏ కోర్టు లూ / ఏ జైళ్లూ ఏ సంకెళ్లూ /నన్ను బంధించ లేవు / ప్రజాసముద్రంలో చేపలా కదులుతున్న సమర వీరుణ్ణి’ (నన్నెవరూ ఆపలేరు) అంటూ జూకంటి ఉద్యమ కర్తృత్వ నిబద్ధతను బాధ్యతను చాటుకున్నారు. పరాధీనత్వానికి ,మార్కెట్ విసిరే పాచికలకు మనం బలిపశువులమవుతామని,ప్రపంచీకరణ మనల్ని కూలీలుగా మార్చేస్తుందని ఎంతగానో వాపోయారు.’ తలొంచుకు మన పొలంగెట్టుమీదో /మన ఇంటిముందో చల్లగా నిలిచిన వేపచెట్టు చూస్తుండగానే /వాని హక్కు భుక్తం అయిపోతుంది /మన అంగట్లో సరుకుల వ్యాపారం చేయరాని / మనం ప్రపంచ మార్కెట్లో పోటీపడి / అవయవాలను అమ్ముకోవాలి’(ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్) అంటూ తల్లడిల్లారు. జూకంటి కవిత్వ వ్యక్తిత్వాన్ని విడమరుస్తూ ’ఒక రోజు పది గాయాలు’దీర్ఘ కవితకు ముందు మాట రాస్తూ ప్రసిద్ధ కవి నాళేశ్వరం శంకరం ఇట్లా ‘ ఇది ఆహ్లాద కవిత్వం కాదు.

ఆధునికానంతర కవిత్వం కాదు. మభ్యపెట్టే కవిత్వం కాదు.సుఖ పెట్టే కవిత్వం కాదు.ఆర్భాట కవిత్వం కాదు.ఏడ్పుగొట్టు కవిత్వం కాదు.మృదువైన పదలాలిత్యం కోసమో పద ప్రయోగాల కోసమో దీన్ని రాయలేదు.ఈ దీర్ఘ కవితలో సగటు మనిషి వేదన ఉంది.దుఃఖం వుంది.ఉద్విగ్నత ఉంది.ఆక్రోశం ఉంది.ఒక ధిక్కార స్వరం ఉంది.భావతీవ్రతకు కొదువేలేదు‘ అంటారు.ఈ మాటలు జూకంటి కవిత్వం మొత్తానికీ వర్తిస్తాయి.ఆధునిక కవిత్వాన్ని అర్బనిటీ సంక్లిష్టతల చెర నుంచి విడిపించి నాగలి కోండ్ర నాజూకునద్దిన ఘనత జూకంటిది. “ఇంతలో ఒక మూల టీ.వి వచ్చి / వస్తువుల కోసం / భూమి నలుమూలలా మనను ఉరికిస్తుంది / పిల్లల కోరిక ఒకటైతే / పెండ్లాం మొగల ఇచ్ఛ మరోవైపు / గేర్లు మారుతుంటుంది / ప్రపంచం ముంగిట్లో కొచ్చిందనునేటప్పటికి /పచ్చని సంసారంలో /పొగలేని నిప్పుని రాజేస్తుంది / మనుషుల స్థానాన్ని / వస్తువులు ఆక్రమించుకుంటుంటే / మనసుని ఖాళీచేసి కాలుమీది /బోలు కడియంగా ధ్వనిస్తుంటాం / హర్బేరియం పేజీల మధ్య/ హరితం కోల్పోయి /ఎక్కడికక్కడ స్పష్టంగా / ఈనెలతో కనబడ్తున్న /ఆకుల్లా అల్లాడుతుంటాం(ప్రమాద సూచిక)”అంటూ జూకంటి సంధించే వ్యంగ్యం కాకువు. పాఠకులను హత్తుకుంటాయి,ప్రభంజనం చేస్తాయి.

అందుకే విరసం నేత వరవరరావు ‘ చాలామంది పట్టణ కవులు తమలోని అస్పష్టతను,సంక్లిష్టతను నగర జీవితానికి అన్వయించి సంతృప్తి పడుతున్నపుడు రైతాంగంతో, కార్మిక వర్గంతో ఆచరణలో మమేకం కాలేని మధ్యతరగతి గురించి చాలానిష్ఠూరంగా, నిర్మొహమాటంగా రాసిన‘కవిగా జూకంటిని ప్రశంసించారు.కవిత్వం పట్ల అత్యంత విశ్వాసం భక్తి ప్రపత్తులు కలిగి “దుఃఖం వున్నంత వరకు బుద్ధుడు వుంటాడు /శోకం వున్నంత మేరకు కాం తి వాక్యం వుంటుంది (కాల చక్ర)” అని బలంగా నమ్మిన కవి కావటాన ఈయన కవిత్వం నిండా ఫిజికల్ ఫోర్స్ దాగుంటుంది. అంటే కవిత చదువుకోవడం పూర్తయిన పిదప ఆ కవిత తాలూకు చర్యనిమిత్తం పఠిత లోంచి ఓ పటాలం ఆరుబయట ఉద్భవిస్తుంది. ఆలోచనలను భౌతిక శక్తిగా మార్చలేనపుడు రాయడం వృధా అనే రహస్యం తెలిసిన సమకాలీన తెలుగు కవులు కొద్దిమందే.ఆ కొద్దిమందిలో జూకంటి ఓ అరుదైనకలం. సమైక్యాంధ్రలో తెలంగాణ అనగానే ఎండిన పొలాలు,ఎదరుకాల్పలు కద.

దీన్నే ఇట్లా ‘శవాన్ని పోస్టుమార్టం చేస్తే /ఒక్క అన్నం మెతుకన్నాలేని ఖాళీ కడుపు /అన్ని తుపాకుల్ని వెక్కిరిస్తున్నది / అన్ని కుర్చీల్ని ధిక్కరిస్తుంది’( ఒక ఒడువని కథ) / అంటూ పాలకులపై కవితాస్త్రం సంధించారు.ప్రపంచీకరణ, పరాయీకరణల,వలసవాదం మూలమెరిగి అవి సృష్టించే సంక్షోభాన్ని “రాజకీయం కాకుంటే /మా తరిభూములు ఎందుకు బంజర్లు అయినవి / రాజకీయం చేయకుంటే / కాలువ పారే ప్రతిదగ్గర మీ జాగలు /ఎట్లైతవి ( పెనుగులాట)అని, /ఇసంత రమ్మంటే /ఇల్లంత నాదనే/కూసుండ కుర్చీ ఇస్తే /పండ మంచమడిగె’(బేమాన్)” అంటూ ఆంధ్రా కుట్రలను విప్పిచెబుతారు.అభివృద్ధి పేరుతో ప్రజలను విస్థాపనకు,స్థాన భ్రంశానికి గురిచేస్తున్న దాష్టీకాన్ని విధ్వంసక విధానాలను జూకంటి గట్టిగా వ్యతిరేకిస్తూ “చావు ఒకడిదైతే / సబ్సీడి మరొకడిది / క్షామం ఒకరిదైతే/ సంక్షేమం మరొకరిది / పుండు ఒకచోటైతే /మందు ఒక చోట / దళారి బతికే కాలమచ్చింది’ (రాయని వీలునామా)అని, ‘ఇక్కడ కాకుల్ని కొట్టి / గద్దలకేయబడును /ఇక్కడ రెండు కోతులు ఒక రొట్టె తకురార్ ను / బోకెత్తుల పిల్లిలా తీర్చబడును /ప్రజల సంక్షేమం కొరకు / ప్రాంతాల క్షేమం కొరకు / భూముల్ని ఇండ్లను చెట్లను సేకరించి /అశేష జనం యొక్క /ఆశలకు ఉన్నపళంగా / ఎసరు పెట్టబడును(రాజ పత్రం)” అని, ‘మనుషులకు మనసులు ఊళ్లకు చెరువులు / కాళ్లకు బాటలు / చేయిలకు ఆటలు / దూరమైపోతున్న కాలం(అవాంఛితం)అని, /అమెరికాకు / రాష్ట్ర పతి ఒక నమ్మిన బంటు /ప్రధాని ఒక నామిని / పార్లమెంటు అసలు బినామి /రాజ్యమంతా ఒక నిషాని’(బినామి) అంటూ ప్రజాస్వామ్యం ముసుగులో సామ్రాజ్యవాదం చేస్తున్న చట్టవ్యతిరేక కార్యకలాపాలపై జూకంటి తన నిర్బీతిని ప్రకటించారు.

జీవితంవైయక్తికమైనా, సామాజికమైనా నిరాశానిస్పృహల నుం డి, కల్లోలాల నుండి మనుషులను కాపాడి మనోధైర్యాన్నిచ్చేందుకు కవితలకు ఒకింత తాత్విక నిర్మితినిస్తారు.కన్నతల్లిని వంతులేసుకునే కొడుకుల దుస్థితిని ఖండిస్తూ “బతికున్నంత సేపైనా అమ్మను / నా దగ్గరే వుంచండి / చిటికెన వేలు లేకుండా పోతే / నా నడకలు గడ్డకట్టుకు ’మలె’పడతాయి / పంచుకునుడూ వద్దు ఎంచుకునుడూ వద్దు / వాటాలు వంతులూ వద్దు” ( చిటికెన వేలు )అంటారు. సామాజిక సమస్యల మీద ఎంత ఘాటైన కవిత్వం రాస్తారో, అంతే అద్భుతంగా ఇల్లు పిల్లలూ చింతలూ చివాట్లూ చిలిపితనం మీద కూడా ఇస్మాయిల్ తరహాలో “పాత మిత్రునితో కరచాలనం/ కొత్త పుస్తకంతో బోలెడు కబుర్లూ / మనసులో భద్రపరచుకొని /ఇంతవానలో గొడుగు లేకుండా / ఇంట్లోంచి నిర్దాక్షిణ్యంగా గెంటేసిన మా ఆవిడకు కృతజ్ఞతలు(పాత స్నేహితుడు కొత్తపుస్తకం)” అంటూ అనుభూతి కవిత్వమూ రాస్తారు. ఒక కవి కవిత్వ సామర్థ్యం దాని ఉదాహరింపు(quotability) గుణం మీద జనంలో నిలబడుతుంది.

కల నిజం చేసుకోవడమే ఏకైక చిక్కు, కల కనడం ముమ్మాటికి మనిషి హక్కు; ఇప్పుడతడు రాగం భూమయ్య కాక ఆగం భూమయ్య అయ్యిండు; దేశం ఇక దేహాన్ని చాలిస్తుంది ప్రపంచం ఇక టెలివిజన్ లో బొమ్మై దీవిస్తుంది; ఓ రేవుకు రాని మనిషి, ఓ తావుకు లేని మనసు; పండుగ లేదు పబ్బం లేదు, బతుకలన్నీ ఆగమాగం, తెలంగాణ కాకి శోక;మానేరు మానేరులా లేదు, నమ్మకంగా పారుతూ కేరింతలు కొట్టాల్సిన మానేరు,ఎండిపోయినంక అమ్ముకుంటున్న ఇసుకలా వుంది;మనుషుల్ని కలిపే ఏ మతాన్నైనా చేతులెత్తి మొక్కుదాం, మనుషుల్ని విడదీసే ఏ మతాన్నైనా కూకటివేళ్లతో పీకిపారేద్దాం; చెట్లకు పాదాలుంటే ఎంత బాగుండు,కాళ్లు కడిగి నెత్తిల పోసుకుందు;మనం పడే బాధలు వేరు,మనం పంచుకునే బాధలు వేరు; సమూహం కానివాడు శాపగ్రస్తుడే,ప్రపంచం కాని ప్రతివాడు నిలవనీరే; కారణాలు కనబడక పోవచ్చు,కోణాలు వినబడక పోవచ్చు;దేన్నైనా కూలగొట్టడం అల్కగనే,పునర్నిర్మించడమే బహుకష్టం; కవిత్వం కామాడిటి కాదు,కవులు సేల్స్ ప్రమోటర్లు కాదు’ ఇట్లా జూకంటి కవిత్వంలో ఉదాహృత పంక్తులు కోకొల్లలుంటాయి.సంసారం నుండి సమాజం దాకా రసజ్ఞత నుండి రాజకీయాల వరకు లోకనడవడిని అందంగా జోడించి కవితలకు ఉదాహృత గుణాన్ని ఒడిసిపడతారు.

(జూకంటి జగన్నాథం ఈ నెల 29న సినారె పురస్కారాన్ని అందుకుంటున్న సందర్భంగా)

Special article about jukanti jagannadham poetry