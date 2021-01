అథివాస్తవిక కవి ఆక్టేవియో పాజ్

సర్వ సర్వనామాలు ఒక్కటయ్యే కాలాన్ని కలగన్న (ఆక్టేవియో పాజ్) కావ్యం సూర్యశిల (Sunstone) – వాడ్రేవు చినవీరభద్రుడు. లాటిన్ అమెరికన్ కవన సూర్యుడు,Sunstone కావ్యకర్త, నోబెల్ బహుమతి పొందిన ఏకైక మెక్సికన్కవి ఆక్టేవియో పాజ్. మెక్సికో సిటీ లోని రాజకీయ కుటుంబంలో జన్మించాడు. తండ్రి వ్యవసాయిక ఉద్యమనాయకుడైన Emiliano Zapata వద్ద ఉద్యోగి. తాత సాహిత్యాభిలాషి; ఆదివాసుల జీవన ఇతివృత్తంతో తొలి నవలరాసిన రచయిత. వీళ్ల వంశమూలాలలో అమెరికన్ ఇండియన్ల, స్పానిష్ వలసవాసుల ఉభయ సంస్కృతులుమేళవించి ఉన్నవి. మెక్సికన్ తిరుగుబాటుకు చితికి పోయిన వీళ్ల కుటుంబం కొన్నాళ్ళ పాటు ఉత్తర అమెరికాలోఉండవలసి వచ్చింది. పాజ్ కు పిన్న వయసులోనే సాహిత్య సంస్కారం అబ్బింది.

తాతగారి లైబ్రరీలోని మెక్సికన్ ఇతిహాసాలు, యురోపియన్ సాహిత్య గ్రంథాలు ఎంతో ఉపయోగపడ్డాయి. ఆ నాటి స్పానిష్ రచయితలైన Gerardo iego, Juan Ramon, Jimenez, Antonio Machado ల పరిచయ ప్రభావం అతని సాహిత్యోన్నతికి ఎంతగానో దోహదపడింది. 17 ఏళ్ళ కే పాజ్ మొదటి కవిత రాయగలిగాడు. మరో రెండేళ్ళకు తొలి కవితా సంపుటి Luna Silvestre (Wild Moon) ప్రచురించబడింది. మితృుల సహకారంతో నవకవన చైతన్య వైతాళిక అనదగిన సాహిత్య పత్రిక (Barandal) వెలువడింది. ఆ రోజుల్లోనే అతనిలో అధివాస్తవిక (Surreal) సాహిత్య ప్రక్రియకు అంకురార్పణ జరిగిందని చెప్పాలి. పాజ్ మెక్సికో యూనివర్సిటీలో న్యాయశాస్త్రం, సాహిత్యం చదివాడు. అప్పుడే అతనికి పాబ్లో నెరూడా వంటి వామపక్షకవులతో పరిచయం ఏర్పడింది. T.S.Eliot భావజాలం ప్రభావం వల్ల, భూకామంద బాధితులైన రైతాంగ జనాళిపైదృష్టి సారించాడు; Between the stone and the Flower మొదటి దీర్ఘ కావ్యాన్ని రచించాడు.

సివిల్ వార్సంభవించిన కాలంలో స్పేన్ దేశ ఆహ్వానం మేరకు పాజ్ మా్రడ్రిడ్ వెళ్లాడు. ఫ్రాన్స్, జపాన్, స్విట్జర్లాండ్సందర్శించాడు. ఇందిరాగాంధి హయామ్ లో ఇండియాలో మెక్సికన్ రాయబారిగా నియమంచబడ్డాడు. పారిస్ లోఉన్న రోజుల్లో అతన్ని మరింత అమితంగా ఆకర్షించంది అధివాస్తతవిక (Surreal) సాహిత్యోద్యమం. సుప్రసిద్ధఅధివాస్తతవిక దీర్ఘ కవనకావ్యం Sunstone మాత్రమే గాక, The Labyrinth లాంటి అనేక వచన రచనలు కూడాచేశాడు. పలు అంతర్జాతీయ సాహిత్య పురస్కారాలు పొందాడు. 1990 Nobel Prize ను కైవసం చేసుకున్నాడు. బహుమతిని స్వీకరిస్తున్న ఉత్సవ సందర్భంలో నేను వర్తమానాన్ని ఆన్వేషిస్తున్నాను అని ఆక్టేవియో పాజ్ అంటే, ఉద్వేగభరితమైన రచనలతో సాహిత్యాన్ని దిగంతపర్యంతం విస్తృత పరుస్తున్నందుకూ, మానవీయ సమగ్రతనూ, ఇంద్రియచేతనతో కూడిన ప్రతిభనూ కనపరుస్తున్నందుకూ ఈ పురస్కారం అని నోబెల్ కమీటీ ప్రకటించింది.

క్యాన్సర్ వ్యాధి బారినపడిన పాజ్ ఎప్రిల్ 19, 1998 లో మెక్సికోసిటీ లో మరణించాడు.

ఆక్టేవియో పాజ్ అర్థం కావాలంటే కొంతలోకొంత Surrealism అవగాహన అనివార్యం. మనసుప్తచైతన్యం పొరల( Subconscious layers) అడుగున నిద్రాణ స్థితిలోనిక్షిప్తమై ఉన్న ఊహలు,అపోహలు, అనుభవాలు, ఆలోచనలు, కలతలు కలల రూపంగానో, న్యూనతాభావాభివ్యక్తి గానో పైకి తేలడానికి నిత్యంప్రయత్ననిస్తుంటవని, వాటిని జాగృత చైతన్యం నిరంతరం తొక్కిపడుతూనే వుంటుందని మానసికవేత్తలఅభిప్రాయం. ఆ సుప్తచైతన్య జాగృత రూపమే అధివాస్తవికం (Super Reality). అపస్మారక మనస్సు నుండిస్వప్నలోక రహస్యాలను సంగ్రహించేందుకు చేస్తే ప్రయత్నమే ‘సర్రియలిజం’. ఆ కళాప్రక్రియే Surrealism. దీనికి మరోపార్శ్వం అభివ్యక్తీ విశిష్టత. అసంబద్ధ వ్యతిరేకార్థ పదాలను అనుసంధించడం(Juxtapositioning of words & images), వింత వింత పదబంధాలను అల్లడం, కవన గమనంలో అర్ధాంతరంగా సందర్భాలను మార్చడం, అకస్మాత్తుగా పరోక్ష ప్రస్తావనలను చొప్పించడం, అనాహ్యంగా అభివ్యక్తీ సరిహద్దులను మీరుతూ పాఠకున్నిఅతలాకుతలం చేయడం వంటివి అధివాస్తవిక శైలీలక్షణ విన్యాసాలు. పిట్టలు దివారాత్రాలను పొడుచుకుతినడం, నీటిచెట్లకు చేతులు అతికించడం, సముద్ర జలాలకు నయనాలు ప్రసాదించి జోస్యాలు చెప్పించడం, పక్షుల పాటలతో అడవులను శిలలుగా మార్చడం వంటి చతురతలు అధివాస్తవికుల సొత్తు. రాచ వీథులలోనడచిపోతున్నట్టు కవి స్త్రీ దేహంలోంచి సాగిపోయే భావవైచిత్రీ చిత్రకల్పన సర్రియలిస్ట్ కవులకే చెల్లింది. Awesome and shocking images! భావుకతకూ, భాషకూ, అభివ్యక్తికీ ఎల్లలు ఉండకూడదన్నది అధివాస్తవికుల వాదం. Word reins the world of Surrealists.

అయితే, ఆ విరుపు మెరుపుల అధునిక కవిత్వంలో అద్భుతమైన Latent Content అందంగాఆవిష్కరించబడడం వారించలేని సత్యం. కాల గమనంలో అధివాస్తవికతా ఛాయలు విశ్వసాహిత్యంలో, చిత్రకళారంగంలో బహుముఖంగా విస్తిరించాయనడంలో సందేహం లేదు. చైతన్యస్రవంతి గా (Stream of Consciousness), అధునికానంతర కవిత్వంగా (Post Modern Poetry) గా Surrealism విశ్వసాహిత్య క్షేత్రంలోతలఎత్తుతూనే వున్నది. ఈనాటి కవన ధారలో ఏదో రూపంలో ప్రవహిస్తూనే వున్నది. నా లాంటి వారి కవిత లోసైతం ఇలా తొంగిచూడటం అందుకు నిదర్శనం.

స్వప్న సంథ్య

నా ముందు వాలింది నింగి కన్న నీలి కల – అశరీరి.

భ్రాంతి కాదు నేను ఆ కలలోకి – సశరీరంగా.

కాలాన్ని కౌగిలించు కునేందుకు మెట్లెక్కుతున్న సూర్యుడిలా.

రవి కిరణాలకు చిక్కని స్వప్నం, నా స్పర్శకు అందని దేహం.

స్వప్న వీథులలో తిరిగి తిరిగి ఇంటికొచ్చా,

నన్ను అలుముకున్న కలల వాసనను పసికట్టి నట్టున్నది మా గోల్డెన్ రిట్రీవర్;

దాని గాజుకళ్లలో స్వప్నకిరణాలు, మెడలో దేహస్పర్శల లీష్.

( అశరీర నీలి కలలోకి సశరీరంగా వెళ్లడం, రూపధారుడైన రవి అరూపకాలం మెట్లెక్కడం, అమూర్తస్వప్నకిరణాలు భౌతికమైన గాజు కళ్ళలోంచి రాలిపడటం, దేహస్పర్శ కుక్క మెడగొలుసుగా మారడం – అవన్నీసర్రియలిజం లక్షణాలే మరి.)

అథివాస్తవికత సరికొత్త సాహితీ విద్వత్తు! మత్తు! గమ్మత్తు! సుప్తలోక మాంత్రిక విద్యుత్తు! A transcendental flight into and beyond the infinite skies of poetic imagination. ఆ చైతన్య ధారలో కొట్టుకొచ్చినవిఆంద్రె బ్రిటన్ మానిఫెస్టోలు, ఆక్టేవియో పాజ్ సూర్యశిలలు.

ఆక్టేవియో పాజ్ తన మెక్సికన్ సాంస్కృతిక మూలాలను విస్మరించలేదు. సృష్టిలో సర్వం పునరావృతంఅని గట్టిగా విశ్వసించే పాజ్ తన దీర్ఘకావ్యం Sunstone లోని ఈ ప్రారంభ చరణం ఇలా వృత్త పరిధి మీదిచలనబందువై కదలి కదలి తుదకు తుదిలేని నమాప్త చరణమై మొదటికి చేరుకుంటుంది. The course of river moves on, comes full circle, for ever arriving!

ఏటి గట్టున స్ఫటిక నికుంజం

నీటివాలున వంపుల జలవల్లి

నింగికి చిమ్మే నీటి ఊటను విల్లులా వంచింది గాలి

నేలలో వేళ్ళూనినా వంగి వంగి నర్తిస్తూనే వున్నది

వరదలై పారి వంకలు తిరిగిన వాగు వెనుతిరిగి

జలవలయమై నదీమూలానికి చేరుతున్నది.

ఈ అధునాతన కవనకళను ఆకళించుకుని ఆనందించేందుకు అనువైనది ఆ కవిత్వమేనని భావించి, కొన్నిపాజ్ కవితాశకలాలను(Fragments) అనువదించి పొందుపరుస్తున్నాను.

1. ప్రోయం : (Prose + Poem = proem )

ఒక్కోసారి, కవిత్వమంటే ఒకానొక తలదిమ్మ

దేహ భ్రమణం, లాక్ భ్రమణం, మరణ భ్రమణం.

కళ్ళు మూసుకుని

కొండచరియల చివరంచుల మీద వెర్రెత్తి పరుగెత్తడం.

పవిత్ర నిశ్చితార్థాల ఛాందస ఆదేశాల మీద,

రూఢ్య సూత్రాల శిఖల శిరస్సుల మీద పగలబడి నవ్వడం.

పేజీల ఎడారులపై పదాల ఆరోహణం.

స్మృతుల డాబా మీది ఏకపాత్రాభినయ వేణుగానం,

చింతను కుహరాలలో సాగే చిరంతన జ్వలన నర్తనం.

2. పరస్పరం ( Counterparts ):

నా దేహంలో నీవు పర్వతాన్ని వెదుకుతుంటావు;

నీ వనగిరులలో సూర్యుడు పూడ్చబడి ఉంటాడు.

నీ దేహంలో నేను నౌకను వెదుకుతుంటాను;

ఆ నావ నడి రాత్రిలో తేలుతుంటుంది.

3. తెల్లన / ఖాళీ (Blanco):

తెల్లనిది నేల, పైన నింగిలో తిరిగే గద్దలూ తెల్లనివే,

ఆత్మల్లా ఉన్న ఆ తెల్లని గద్దలు

అతితెలుపు కాంతితో ప్రకాశిస్తుంటవి

దిగంతాలలోనో, పేజీల పైనో.

తెల్లనినేల మీది నింగిలోకారుమేఘాలై కమ్ముకుంటవి

భూమ్యాకాశాలను కలుపుతూ.

నా విస్పష్ట సంవేదనలన్నీ అసహనంగా తచ్చాడి

నా ముఖం మీద తెలుపు చారలను మిగిల్చినవి;

ఆ వలిపాల స్ఫటిక కాంతుల శూన్యాకాశం నిండా

సుడిగుండాల శిల్పాల తళత్తళలు.

అన్నీ తెల్లని అస్థికలు

ఓర్పులకూ ఓదార్పులకూ తావు లేదు;

మనం నిచ్చెనలు ఎక్కుతుంటే

కింద బొగ్గు గనులు నోరు తెరుస్తుంటవి,

రుధిరవర్ణ హస్తం కవ్విస్తుంటుంది.

( ఇది పాజ్ రాసిన ఒక జటిలమైన స్పానిష్ కవిత. ఈ మూడు స్టాంజాలు ఒకే కవితా)

