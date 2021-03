హైదరాబాద్ : అంత‌ర్జాతీయ మ‌హిళా దినోత్సవం సంద‌ర్భంగా విరాట ప‌ర్వం సినిమా నుంచి స్పెషల్ వీడియోను విడుదల చేశారు. ‘మ‌హా సంక్షోభ‌మే ఓ గొప్ప శాంతికి దారి తీస్తుంద‌ని న‌మ్మిన విప్లవం త‌నది.. వారి మార్గం అసామాన్యం రెడ్ సెల్యూట్’ అంటూ రానా వాయిస్ ఓవర్ ఇచ్చారు. రానా దగ్గుబాటి , సాయిపల్లివి ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్న ఈ సినిమాలో నందితా దాస్, ప్రియమణి, ఈశ్వరీరావు, జరీనా వహాబ్, నివేదా పేతురాజ్ తదితరులు కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఈ సినిమాకు వేణు ఊడుగుల దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. సురేష్ బాబు దగ్గుబాటి సమర్పణలో ఎస్ఎల్వీ సినిమాస్ ప‌తాకంపై సుధాక‌ర్ చెరుకూరి ఈ సినిమాను నిర్మిస్తున్నారు. వ‌చ్చేనెల‌ 30న ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఈ సినిమా విడుదల కానుంది. సోమవారం విడుదల చేసిన వీడియో ఆకట్టుకునేవిధంగా ఉంది.

— Rana Daggubati (@RanaDaggubati) March 8, 2021