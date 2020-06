ఇండిగో విమానాన్ని ఢీకొట్టిన నిచ్చెన..

ముంబయి: బలమైన ఈదురు గాలులకు స్పైస్ జెట్ నిచ్చెన ఇండిగో ఎయిర్‌క్రాఫ్ట్‌ని ఢీకొట్టింది. ఈ ఘటన ఛత్రపతి శివాజి మహరాజ్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో చోటుచేసుకుంది.శనివారం ఉదయం ముంబయిలో భారీ ఈదురుగాలులతో కూడిన వర్షం పడింది. ఈ క్రమంలో విమానాశ్రయంలో స్పైస్ జెట్ నిచ్చెన ఈదురుగాలులకు ఉన్న ప్రాంతం నుంచి వెనక్కి నెట్టుకురావడంతో ఆగివున్న ఇండిగో విమానాన్ని ఢీకొట్టింది. దీంతో విమానం రెక్కతోపాటు ఇంజిన్‌ను కప్పివుంచే భాగం స్వల్పంగా ధ్వంసమైనట్లు తెలుస్తోంది. ఈ ఘటనపై ఎయిర్‌పోర్టు అధికారులు దర్యాప్తుకు ఆదేశించినట్లు తెలిపారు.

Maharashtra: Due to strong winds today, an IndiGo aircraft was hit by a ladder of SpiceJet at Mumbai Airport, leading to some damage to wings & engine cowling of the aircraft. pic.twitter.com/4Epr3VGkr4

— ANI (@ANI) June 6, 2020