ఇప్పట్లో సాధ్యం కాకపోవచ్చు

బెర్న్: కరోనా నేపథ్యంలో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఎక్కడికక్కడే నిలిచి పోవడం ఎంతో బాధగా ఉందని స్విట్జర్లాండ్ టెన్నిస్ దిగ్గజం రోజర్ ఫెదరర్ పేర్కొన్నాడు. ఇప్పుడున్న నెలకొన్న పరిస్థితులను చూస్తుంటే సమీప భవిష్యత్తులో టెన్నిస్‌తో సహా ఏ క్రీడా కూడా జరగడం దాదాపు అసాధ్యమని జోస్యం చెప్పాడు. జీవితంలో ఇలాంటి పరిస్థితి కూడా ఎదురవుతుందని ఏనాడు ఊహించలేదన్నాడు. కరోనా వల్ల ప్రపంచ వ్యాప్తంగా లక్షలాది మంది ప్రజలు మృత్యు వాత పడడం తనను కలచి వేస్తుందన్నాడు. ఇలాంటి పరిస్థితి చూడాల్సి రావడం చాలా బాధగా ఉందన్నాడు. ప్రతి కూల వాతావరణం వల్ల ఒకటి రెండు టోర్నీలు వాయిదా పడడం తాను చూశానన్నాడు. కానీ, కరోనా దెబ్బకు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా దాదాపు అన్ని క్రీడలు రద్దు కావడమో, వాయిదా పడడం చూసి షాక్ గురయ్యానన్నాడు. ఈ మహమ్మరి దెబ్బకు ప్రజలు పిట్టల్లా రాలిపోతుండడం చూస్తుంటే ఎడుపు ఆగడం లేదన్నాడు. ఈ దుస్థితి నుంచి ప్రపంచం సాధ్యమైనంత త్వరగా బయట పడాలని భగవంతున్ని ప్రార్థిస్తున్నట్టు తెలిపాడు.

వైద్య పరంగా ఎంత అభివృద్ధి చెందినా కరోనా మహమ్మరిని అరికట్టడంలో ప్రపంచ దేశాలు విఫలం కావడం ఆందోళన కలిగించే అంశమన్నాడు. భవిష్యత్తులో ఇలాంటి వైరస్‌లు మరిన్ని ప్రబళినా ఆశ్చర్యం లేదన్నాడు. ఇక, కరోనా నుంచి బయట పడాలంటే సాంఘిక దూరం పాటించడం తప్ప మరో మార్గం లేదనే విషయాన్ని ప్రతి ఒక్కరూ గుర్తించు కోవాలని ఫెదరర్ సూచించాడు. ఇక, తాను ప్రస్తుతం క్రీడల గురించి ఏమాత్రం ఆలోచించడం లేదన్నాడు. తన దృష్టంతా కరోనా మహమ్మరి నుంచి సమాజం ఎలా బయట పడుతుందనే దానిపైనే కేంద్రీకృతమైందన్నాడు. ఈ వైరస్‌కు విరుగుడు మందు సాధ్యమైనంత త్వరగా లభించాలన్నదే తన ఏకైక కోరికగా అభివర్ణించాడు. జీవితంలో ఎన్నో చిరస్మరణీయ క్షణాలు అనుభవించానని, కానీ కరోనా విలయం చూసిన తర్వాత జీవితంలో మార్పు స్పష్టంగా కనిపిస్తుందన్నాడు. ఎప్పుడూ టెన్నిస్ గురించే ఆలోచించే తనలాంటి వారికి కరోనా ఎన్నో విషయాలు నేర్పిందన్నాడు.

సమాజం పట్ల మంచి అవగాహన ఏర్పడేందుకు ఇది దోహదం చేసిందన్నాడు. సాధ్యమైనంత ఎక్కువగా కరోనా బాధితులకు సహాయం చేయడమే లక్షంగా పెట్టుకున్నానని, ఈ దిశగా మరికొందరితో కలిసి ముందుకు సాగుతున్నానని ఫెదరర్ వివరించాడు. ఇక, పలు గ్రాండ్‌స్లామ్ టోర్నీల నిర్వహణ ప్రశ్నార్థకంగా మారిందని, తాను ఎంతో ఇష్టపడే వింబుల్డన్ ఓపెన్ పూర్తిగా రద్దు కావడాన్ని జీర్ణించుకోలేక పోతున్నానని ఫెదరర్ వాపోయాడు.

Sports may not be Possible now