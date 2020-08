హైదరాబాద్‌ : తెలంగాణలో క్రీడల అభివృద్ధి కోసం సిఎం కెసిఆర్ అనేక చర్యలు తీసుకుంటున్నారని మంత్రి శ్రీనివాస్‌గౌడ్‌ తెలిపారు. జాతీయ క్రీడాదినోత్సవం కార్యక్రమాన్ని హైదరాబాద్ లోని హాకీ స్టేడియంలో నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న మంత్రి శ్రీనివాస్‌గౌడ్‌ మాట్లాడారు. రాష్ట్రంలో క్రీడలకు పెద్దపీట వేస్తున్నామని ఆయన వెల్లడించారు. క్రీడా పాలసీ కోసం సిఎం కెసిఆర్ కేబినెట్ సబ్ కమిటీ వేశారని ఆయన తెలిపారు. ఉద్యోగాల్లో క్రీడాకారులకు రెండు శాతం రిజర్వేషన్లు కలిపించినట్టు ఆయన వెల్లడించారు. క్రీడాకారులకు అన్ని విధాల సహాయం చేస్తామని ఆయన స్పష్టం చేశారు. జాతీయ క్రీడాదినోత్సవం సందర్భంగా తొలిసారిగా వర్చువల్‌ విధానంలో క్రీడాకారులకు పురస్కారాలు ప్రదానం చేశారు. కరోనా నేపథ్యంలో వర్చువల్‌ విధానంలో పలు క్రీడల్లో ఉత్తమ ప్రతిభ కనబర్చిన క్రీడాకారులకు రాష్ట్రపతి రాంనాథ్‌ కోవింద్‌ అవార్డులు ప్రదానం చేశారు. ఈ ఏడాది జాతీయ క్రీడాదినోత్సవం సందర్భంగా కేంద్రం 74 మంది క్రీడాకారులకు అవార్డులను ప్రదానం చేశారు.

