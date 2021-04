స్పుత్నిక్-వి టీకాకు నిపుణుల కమిటీ అనుమతి

డాక్టర్ రెడ్డీస్ దరఖాస్తుకు డిసిజిఐ షరతులతో ఆమోదం

మూడో దశ క్లినికల్ ట్రయల్‌లో 91.6% సామర్థ్య నిరూపణ

న్యూఢిల్లీ : దేశంలో ఒకవైపు కరోనా కేసులు విపరీతంగా పెరుగుతుండడం, మరో వైపు వ్యాక్సిన్ కొరత ఎదుర వుతున్న నేపథ్యంలో రష్యాకు చెందిన స్పుత్ని క్‌వి వ్యాక్సిన్ అత్యవసర వినియోగానికి సెంట్రల్ డ్రగ్స్ స్టాండర్డ్ కంట్రోల్ ఆర్గనైజేషన్ (సిడిఎస్‌సిఒ)కు చెందిన నిపుణుల కమిటీ (ఎస్‌ఇసి) సోమవారం గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. ఈ వ్యాక్సిన్ అత్యవసర వినియోగానికి అనుమతి ఇవ్వాల్సిందిగా డాక్టర్ రెడ్డీస్ గత వారం దరఖాస్తు చేయడంతో డ్రగ్స్ కంట్రోలర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా (డిసిజిఐ) సోమవారం సమావేశమై దీనిపై చర్చించిన తరువాత కొన్ని షరతులతో అనుమతి లభించింది. దీంతో భారత్‌లో ఆమోదం పొందిన మూడో కరోనా వ్యాక్సిన్ స్పుత్నిక్ అయింది. ఇప్పటికే భారత్ బయోటెక్‌కు చెందిన కొవాగ్జిన్, సీరమ్ తయారు చేస్తున్న కొవిషీల్డ్‌ను వినియోగిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. భారత్‌లో స్పుత్నిక్ వ్యాక్సిన్ ట్రయల్స్‌కు, పంపిణీకి గత ఏడాది సెప్టెంబర్‌లో రష్యన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్టిమెంట్ ఫండ్ (ఆర్‌డిఐఎఫ్)తో డాక్టర్ రెడ్డీస్ భాగస్వామ్యం అయింది. స్పుత్నిక్ వి మూడోదశ క్లినికల్ ట్రయల్ మధ్యంతర విశ్లేషణలో 91.6 శాతం సామర్థాన్ని చూపించింది.

