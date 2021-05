వచ్చేవారం మార్కెట్లోకి రష్యా వ్యాక్సిన్ స్పుత్నిక్ వి

మాస్కో నుంచి హైదరాబాద్‌కు చేరుకున్న టీకాలు

తొలి విడతలో భారత్‌కు 1.5 లక్షల వయల్స్ అందాయి

ఆగస్టుడిసెంబర్ మధ్య వివిధ వ్యాక్సిన్ల 216 కోట్ల డోసులు

న్యూఢిల్లీ : రష్యా అభివృద్ధి చేసిన స్పుత్నిక్ వి వ్యాక్సిన్ వచ్చే వారం నుంచి మార్కెట్లోకి అందుబాటులోకి వస్తుందని 15.6 కోట్ల డోసులు వచ్చే అవకాశం ఉందని కేంద్ర ప్రభుత్వం గురువారం వెల్లడించింది. ఇప్పటికే ఈ టీకాలు మాస్కో నుంచి హైదరాబాద్‌కు చేరుకున్నాయి. తొలి విడతలో భాగంగా 1.5 లక్షల వయల్స్ భారత్‌కు అందాయి. భారత్‌లో స్పుత్నిక్ వి ట్రయల్స్ నిర్వహించిన డాక్టర్ రెడ్డీస్ ల్యాబ్‌కు ఇవి చేరాయి. కేంద్ర ఔషధ నియంత్రణ సంస్థ ఆమోదం తరువాత వీటిని పంపిణీ చేయడానికి రెడ్డీస్ ల్యాబ్స్ సిద్ధంగా ఉంది. దేశం లోని వివిధ రాష్ట్రాలు వ్యాక్సిన్ల తీవ్ర కొరతతో అల్లాడుతున్న ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో కేంద్రం ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది.

దేశం లోని మొత్తం జనాభాకు సరపడేలా ఆగస్టుడిసెంబర్ మధ్య ఐదు నెలల కాలంలో రెండు బిలియన్‌ల (216 కోట్లు)కు పైగా డోసులు అందుబాటు లోకి వస్తాయని , ఈమేరకు తాము ముందుకు వెళ్తున్నామని నీతి ఆయోగ్ (ఆరోగ్యం) సభ్యుడు డాక్టర్ వికె పాల్ చెప్పారు. వచ్చే ఏడాది మొదటి మూడు నెలల్లో ఈ సంఖ్య మూడు బిలియన్‌లకు పెరుగుతుందని తెలిపారు. ఆగస్టుడిసెంబర్ మధ్య కొవిషీల్డ్ 75 కోట్ల డోసులు, కొవాగ్జిన్ 55 కోట్ల డోసుల వరకు అందుబాటులోకి వస్తాయని ఆయన అంచనా వేశారు.

ఇవే కాకుండా బయోలాజికల్ ఇ 30 కోట్ల డోసులు, జైడస్ క్యాడిలా 5 కోట్లు, సీరం ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇండియా నొవావాక్స్ 20 కోట్ల డోసులు, భారత్ బయోటెక్ నాసల్ వ్యాక్సిన్ 10 కోట్ల డోసులు, గెన్నోవా 6 కోట్ల డోసులు వరకు ఉత్పత్తి చేస్తాయని చెప్పారు. విదేశీ టీకాల దిగుమతికి మరో రెండు రోజుల్లో అనుమతి మంజూరు అవుతుందని, అమెరికా ఎఫ్‌డిఎ తోపాటు ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ ఆమోదించిన టీకాల దిగుమతికి అనుమతిస్తామని తెలిపారు. టీకాల దిగుమతి కోసం ఎటువంటి దరఖాస్తులు పెండింగ్‌లో లేవని, ఫైజర్, మోడెర్నా టీకా సంస్థలు ఎంఇఎను ఇప్పటికే సంప్రదించాయని చెప్పారు. భారత్‌లో టీకాల ఉత్పత్తికి జాన్సన్ అండ్ జాన్సన్ సిద్ధంగా ఉందని, ఇతర సంస్థల్లో కొవాగ్జిన్ ఉత్పత్తిపై భారత్ బయోటెక్‌తో చర్చించామని వివరించారు.

Sputnik V to be available in Indian markets by next week