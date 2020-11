సమరానికి సై

ఆత్మవిశ్వాసంతో హైదరాబాద్

గెలుపు కోసం బెంగళూరు

నేడు ఎలిమినేటర్ పోరు

అబుదాబి: వరుస విజయాలతో ప్లేఆఫ్ బెర్త్‌ను సాధించి జోరుమీదున్న సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ శుక్రవారం రాయల్ చాలెంజర్స్ బెంగళూరుతో జరిగే ఎలిమినేటర్ పోరుకు సమరోత్సాహంతో సిద్ధమైంది. మరోవైపు మెరుగైన రన్‌రేట్‌తో కోల్‌కతాను వెనక్కి నెట్టి ప్లేఆఫ్‌కు అర్హత సాధించిన విరాట్ కోహ్లి సేనకు ఈ మ్యాచ్ సవాలుగా మారింది. కిందటి మ్యాచ్‌లో హైదరాబాద్ చేతిలో ఓటమి పాలైంది. అయితే ఈసారి గెలిచి ఫైనల్ ఆశలను సజీవంగా ఉంచుకోవాలని తహతహలాడుతోంది. ఇక కచ్చితంగా గెలవాల్సిన మ్యాచ్‌ల్లో హైదరాబాద్ ఆకాశమే చెలరేగి పోయింది. ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్, బెంగళూరు, ముంబై ఇండియన్స్ వంటి బలమైన జట్లను ఓడించి ప్లేఆఫ్‌కు దూసుకొచ్చింది. చివరి మ్యాచ్‌లో ముంబైను పది వికెట్ల తేడాతో చిత్తు చిత్తుగా ఓడించి జోరుమీదుంది.

ఈసారి కూడా అదే ఫలితాన్ని పునరావృతం చేయాలని తహతహలాడుతోంది. బ్యాటింగ్ బౌలింగ్ విభాగాల్లో హైదరాబాద్ పటిష్టంగా కనిపిస్తోంది. సందీప్ శర్మ, జాసన్ హోల్డర్, నదీమ్ రషీద్ ఖాన్, నటరాజన్ తదితరులు బౌలింగ్‌లో అసాధారణంగా రాణిస్తున్నారు. బౌలింగ్ ప్రతిభతోనే హైదరాబాద్ నాకౌట్ రేసుకు చేరిందంటే అతిశయోక్తి లేదు. ఇక కెప్టెన్ డేవిడ్ వార్నర్ అద్భుత ఫామ్‌లో ఉన్నారు. సీనియర్ ఆటగాడు వృద్ధిమాన్ సాహా కూడా నిలకడైన బ్యాటింగ్‌తో జట్టుకు అండగా నిలుస్తున్నాడు. మనీష్ పాండే, కేన్ విలియమ్సన్, హోల్డర్, ప్రియమ్ గార్గ్, సమద్ తదితరులతో బ్యాటింగ్ చాలా బలంగా ఉంది. దీంతో హైదరాబాద్ ఈ మ్యాచ్‌లో ఫేవరెట్‌గా కనిపిస్తోంది.

డివిలియర్స్‌పైనే ఆశలు

ఇక బెంగళూరు కూడా గెలుపే లక్షంగా మ్యాచ్‌కు సిద్ధమైంది. ఓపెనర్ దేవ్‌దూత్ పడిక్కల్ భీకర ఫామ్‌లో ఉన్నాడు. నిలకడైన బ్యాటింగ్‌తో జట్టుకు అండగా నిలుస్తున్నాడు. ఈసారి కూడా జట్టుకు కీలకంగా మారాడు. కెప్టెన్ విరాట్ కోహ్లి కూడా బాగానే ఆడుతున్నాడు. కీలక ఇన్నింగ్స్‌లతో జట్టు విజయాల్లో తనవంతు పాత్ర పోషిస్తున్నాడు. అయితే ఈ మ్యాచ్‌లో మాత్రం జట్టు ఆశలన్నీ దిగ్గజ బ్యాట్స్‌మన్ డివిలియర్స్‌పైనే నిలిచాయి. ఒంటిచేత్తో మ్యాచ్ ఫలితాన్ని తారుమారు చేసే డివిలియర్స్ ఎలా ఆడుతాడనే దానిపైనే బెంగళూరు భారీ స్కోరు ఆశలు ఆధారపడి ఉన్నాయి. మరోవైపు చాహల్, మోరిస్, సిరాజ్, వాషింగ్టన్ సుందర్, షాబాజ్ అహ్మద్ తదితరులతో బౌలింగ్ కూడా బాగానే ఉంది. ఇరు జట్లలోనూ ప్రతిభావంతులైన ఆటగాళ్లు ఉండడడంతో ఎవరూ గెలుస్తారో చెప్పడం కష్టమే.

SRH vs rcb have taken contrasting routes to playoffs