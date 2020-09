అబుదాబి:ఐపీఎల్ 13వ సీజన్ లో భాగంగా జరుగుతున్న మ్యాచ్ లో సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌, కోల్‌కతా నైట్‌ రైడర్స్‌ జట్లు తలపడుతున్నాయి. ఈ మ్యాచ్ లో టాస్‌ గెలిచిన హైదరాబాద్ కెప్టెన్‌ డేవిడ్‌ వార్నర్ ముందుగా‌ బ్యాటింగ్‌ ఎంచుకున్నాడు. గత మ్యాచ్ లో ఇరుజట్లు ఓటమిపాలయ్యాయి. దీంతో ఈ మ్యాచ్ లో గెలుపొంది టోర్నీలో బోణీ కొట్టాలని రెండు జట్లు భావిస్తున్నాయి. ఇరజట్లు బారీ మార్పులతో బరిలోకి దిగుతున్నాయి. మరి ఈ మ్యాచ్ లో విజయం సాధించి ఏ జట్టు బోణీ కొడుతుందో చూడాలి.

