‘శ్రీదేవి సోడా సెంటర్’ సినిమా సెన్సార్ పూర్తి

హైదరాబాద్ : ప్రముఖ నటుడు సుధీర్ బాబు, నటి ఆనంది జంటగా నటించిన సినిమా ‘శ్రీదేవి సోడా సెంటర్’. ఈ సినిమా సెన్సార్ పూర్తి అయింది. ఈ సినిమాకు సెన్సార్ బోర్డు యు/ఎ సర్టిఫికెట్ ఇచ్చింది. ఈ సినిమాను ఈ నెల 27న థియేటర్లలో విడుదల చేయనున్నారు. సినిమాలో ఎలాంటి కట్స్ లేకుండానే సెన్సార్ బోర్డు సర్టిపికెట్ ఇచ్చిందని హీరో సుధీర్ బాబు తెలిపారు. ఈ సినిమా వ్యవధి 2 గంటల 34 నిమిషాలు ఉంటుంది. ఈ సినిమా ట్రైలర్ ను సూపర్ స్టార్ మహేశ్ బాబు తాజాగా విడుదల చేశారు. ఈ ట్రైలర్ కు మంచి స్పందన వచ్చింది. ఈ సినిమాపై సుధీర్ బాబు, ఆనంది భారీ ఆశలు పెట్టుకున్నారు. ఈ సినిమాకు పలాస ఫేం కరుణ కుమార్ దర్శకత్వం వహించారు.

CENSOR DONE with U/A …

BOOKINGS OPENED

Locked and loaded for THEATRICAL RELEASE ON AUG 27th 🎯

For tickets – @Paytm ▶️ https://t.co/Er7n7A3EZ3@bookmyshow ▶️https://t.co/sANBK4e29E#SrideviSodaCenter#SrideviSodaCenterOn27thAug #BiggestReleaseAfter2ndWave pic.twitter.com/IgyJOb9oh7

— Sudheer Babu (@isudheerbabu) August 24, 2021