పేదల గురించి ఆలోచించే ఏకైక సిఎం కెసిఆర్ : శ్రీనివాస్ గౌడ్

మ‌హ‌బూబ్‌న‌గ‌ర్ : పేదల గురించి ఆలోచించే ఏకైక సిఎం కెసిఆర్ మాత్రమేనని మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ అన్నారు. దేశంలో తెలంగాణను ఆదర్శంగా నిలిపిన ఘనత కూడా కెసిఆర్ దేనని ఆయన స్పష్టం చేశారు. భూత్పూర్ మండ‌ల పరిధిలోని అన్నాసాగ‌ర్‌లో రూ. 428.20 కోట్ల‌తో నిర్మించిన 80 డబుల్ బెడ్ రూం ఇళ్లను ఆయన ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి మాట్లాడారు. రైతుల కోసం రైతు బంధు, రైతు బీమాతో పాటు 24 గంటల ఉచిత విద్యుత్ ఇస్తున్నామని ఆయన పేర్కొన్నారు. కులమతాలకు అతీతంగా అన్ని వర్గాల సంక్షేమం కోసం పలు పథకాలు అమలు చేస్తున్నామని ఆయన చెప్పారు. పేదింటి ఆడబిడ్డల పెళ్లి కోసం కల్యాణలక్ష్మి, షాదీముబారక్ ద్వారా సాయం చేస్తున్నామని ఆయన వెల్లడించారు. గతంలో ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి బియ్యాన్ని దిగుమతి చేసుకునే వారిమని, ప్రస్తుతతం 60 శాతం బియ్యాన్ని వివిధ రాష్ట్రాలకు ఎగుమతి చేస్తున్నామని ఆయన పేర్కొన్నారు. పాల‌మూరు ఎత్తిపోత‌ల ప‌థ‌కానికి జాతీయ హోదా కోసం బిజెపి నాయ‌కులు కృషి చేయాల‌ని ఆయన డిమాండ్ చేశారు.

దేవ‌ర‌క‌ద్ర నియోజ‌క‌వ‌ర్గానికి మ‌రో 1500 డబుల్ బెడ్ రూం ఇళ్లను మంజూరు చేస్తామ‌ని మంత్రి ప్ర‌శాంత్ రెడ్డి తెలిపారు. సమైక్య పాలనలో ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పేరుతో కాంగ్రెస్ నేతలు నిరుపేదల నుంచి డబ్బులు దోచుకున్నారని ఆయన విమర్శించారు. తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత సిఎం కెసిఆర్ అనేక సంక్షేమ పథకాలు అమలు చేస్తున్నారని, ఒక్క రూపాయి తీసుకోకుండా డబుల్ బెడ్ రూం ఇళ్లను ఇస్తున్నారని ఆయన పేర్కొన్నారు. పోలవరం ప్రాజెక్టుకు నిధులు ఇస్తున్న కేంద్రం పాలమూరు ఎత్తిపోతల పథకానికి ఎందుకు నిధులు ఇవ్వడం లేదని ఆయన ప్రశ్నించారు. తెలంగాణకు కేంద్రం నుంచి నిధులు ఇప్పించే బాధ్యత బిజెపి నేతలదేనని ఆయన తేల్చి చెప్పారు. ఈ కార్యక్రమంలో దేవర‌క‌ద్ర ఎంఎల్ఎ ఆల వెంక‌టేశ్వ‌ర్ రెడ్డి, ఎంపి మ‌న్నె శ్రీనివాస్ రెడ్డి, జ‌డ్పీ చైర్‌ప‌ర్స‌న్ స్వ‌ర్ణ సుధాక‌ర్ రెడ్డి, అధికారులు, టిఆర్ఎస్ నాయకులు పాల్గొన్నారు.

Inaugurated 80 2BHK Dignity Houses in Devarkadra Assembly Constituency along with Colleague Minister Prashanth Reddy Garu, MP Srinivas Reddy Garu, MLA Ala Venkateshwar Reddy Garu & Other Dignitaries. pic.twitter.com/Ud7Ot6rwMT

— V Srinivas Goud (@VSrinivasGoud) October 30, 2020